Reuters: Украйна вероятно няма да получи ракети "Томахоук" от САЩ

Дори администрацията на американския президент Доналд Тръмп да иска да изпрати ракети "Томахоук" с голям обсег на действие (2500 км) в Украйна, това може да се окаже неосъществимо. Причината е, че настоящите запаси са предназначени за Военноморските сили на Съединените щати и за други цели, съобщава Reuters, цитирайки американски официален представител и три други източника. Всичко това се случва, след като украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че е поискал от Тръмп далекобойни оръжия, а американският вицепрезидент Джей Ди Ванс каза, че Вашингтон разглежда молба на Киев за "Томахоук".

Тези ракети могат да нанесат сериозни щети дълбоко на руска територия, включително в Москва. А Щатите вече ще предоставят на Украйна разузнавателна информация за цели от енергийната инфраструктура навътре в Руската федерация: За пръв път Тръмп реши директно да помогне на Украйна срещу Русия (ОБЗОР - ВИДЕО).

"Малко вероятно" е Украйна да получи "Томахоук"

Източниците на агенцията обаче поставят под съмнение възможността за предоставяне на крилатите ракети. Американският представител, който е неназован, предлага на Киев да бъдат предоставени други варианти - с по-малък обсег.

САЩ може да разгледат възможността да позволят на европейските си съюзници да закупят и други оръжия с голям обсег, след което да ги доставят на Украйна, но за "Томахоук" оценката му гласи: "Малко вероятно".

През последните седмици американският президент Доналд Тръмп рязко промени начина, по който говори за войната в Украйна, като намекна, че Киев може да си върне всички територии, завзети от Русия, и нарече руската армия „хартиен тигър“. Решението на САЩ да помогне на Украйна да нанесе удари по руската енергийна инфраструктура, изглежда, е един от конкретните резултати от новата му позиция.

Доставката на ракети „Томахоук“ на Украйна би могла значително да разшири нейните ударни способности, като ѝ позволи да поразява цели дълбоко в руска територия, включително военни бази, логистични центрове, летища и командни центрове, които понастоящем са извън обсега ѝ.

Реакцията на Кремъл

Кремъл заяви в четвъртък, че ако САЩ предоставят „Томахоук“ на Украйна, това ще предизвика нов кръг от опасна ескалация между Русия и Запада.

Руският диктатор Владимир Путин нарече потенциалната доставка "опасна". Той определи "Томахоук" като мощно оръжие, което Украйна не може да ползва без американска помощ. Това би било нов етап на ескалация, посочи стопанинът на Кремъл. Руският диктатор обаче изрази увереност, че страната му ще намери отговор и ще сваля и тези ракети, ако те бъдат предоставени на Украйна: Путин побърза да принизи значението на ракетите "Томахоук" за Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО).

Ракета за 1,3 милиона долара

Според бюджетни документи на Пентагона - Военноморските сили на САЩ, които са основният потребител на „Томахоук“, досега са закупили 8959 броя от ракетите на средна цена от 1,3 милиона долара всяка.

Ракетата „Томахок“ се произвежда от средата на 80-те години на миналия век. През последните години производството варира от 55 до 90 ракети годишно. Според данни от бюджета на Пентагона - САЩ планират да закупят 57 ракети през 2026 г.

