Студио Actualno:

Указ на Зеленски: Ето кой заема мястото на уволнения Ермак в делегацията за преговори

29 ноември 2025, 14:05 часа 249 прочитания 0 коментара
Указ на Зеленски: Ето кой заема мястото на уволнения Ермак в делегацията за преговори

След като бившият вече ръководител на президентската администрация на Володимир Зеленски - Андрий Ермак напусна поста си след вихрещия се в Украйна корупционен скандал, а в дома му бяха проведени обиски, президентът Зеленски промени състава на делегацията, която води преговорите по мирния план на Тръмп. Начело на делегацията вече е секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, гласи подписаният от Зеленски указ, публикуван на сайта на президентството. Умеров поема новите си правомощия от деня на публикуването на документа - 28 ноември 2025 г.

Освен Умеров, делегацията включва:

  • Олександър Бевз, съветник на ръководителя на администрацията на президента;
  • Кирило Буданов, началник на Главното разузнавателно управление към Министерството на отбраната;
  • Андрий Гнатов, началник на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна;
  • Олег Иващенко, началник на Службата за външно разузнаване;
  • Серхий Кислица, първи заместник-министър на външните работи;
  • Евгений Острянски, първи заместник-секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана;
  • Олександър Поклад, заместник-председател на Службата за сигурност на Украйна;
  • Вадим Скибицки, заместник-началник на Главното разузнавателно управление.

Зеленски вече съобщи, че делегацията в този състав вече пътува към САЩ.

Още: Ермак: Отивам на фронта. Отвратен съм - тези, които знаят истината, не ме защитиха

Както вече стана известно от думите на депутата Ярослав Железняк, Андрий Ермак присъства под псевдонима "Али Баба" в корупционния скандал "Енергоатом", който се разследва от Антикорупционното бюро на Украйна (НАБУ) в т.нар. операция "Мидас". Твърди се, че Ермак е участвал в срещи, свързани с корупционната схема на "Енергоатом", и е давал инструкции как да се окаже натиск върху НАБУ.  

Обиските в дома на Ермак

Междувременно "Украинская правда" съобщи, че при обиска в дома на Ермак служители на Националното бюро за борба с корупцията на Украйна и Специализираната прокуратура за борба с корупцията са иззели няколко телефона и лаптопа. В момента се проверява тяхното съдържание.

Той добави, че служители на НАБУ и САП са пристигнали в правителствения квартал около 6:00 часа на 28 ноември.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Според източника на украинското издание, служителите на НАБУ и САП са се появили в правителствения квартал в Киев, където живее Ермак, около 6:00 ч. тази сутрин. Първоначално те не са били допуснати от охраната, но са продължили без да чакат разрешение да влязат. 

Според изочници на "Дзеркал Тижня" претърсванията са приключили около обяд.

Още: Насред корупционния скандал: Андрий Ермак подаде оставка като началник на кабинета "Зеленски"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Енергоатом Андрий Ермак корупция Украйна операция Мидас
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес