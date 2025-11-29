Указ на Зеленски: Ето кой заема мястото на уволнения Ермак в делегацията за преговори

След като бившият вече ръководител на президентската администрация на Володимир Зеленски - Андрий Ермак напусна поста си след вихрещия се в Украйна корупционен скандал, а в дома му бяха проведени обиски, президентът Зеленски промени състава на делегацията, която води преговорите по мирния план на Тръмп. Начело на делегацията вече е секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, гласи подписаният от Зеленски указ, публикуван на сайта на президентството. Умеров поема новите си правомощия от деня на публикуването на документа - 28 ноември 2025 г.

Освен Умеров, делегацията включва:

Олександър Бевз, съветник на ръководителя на администрацията на президента;

Кирило Буданов, началник на Главното разузнавателно управление към Министерството на отбраната;

Андрий Гнатов, началник на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна;

Олег Иващенко, началник на Службата за външно разузнаване;

Серхий Кислица, първи заместник-министър на външните работи;

Евгений Острянски, първи заместник-секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана;

Олександър Поклад, заместник-председател на Службата за сигурност на Украйна;

Вадим Скибицки, заместник-началник на Главното разузнавателно управление.

Зеленски вече съобщи, че делегацията в този състав вече пътува към САЩ.

Както вече стана известно от думите на депутата Ярослав Железняк, Андрий Ермак присъства под псевдонима "Али Баба" в корупционния скандал "Енергоатом", който се разследва от Антикорупционното бюро на Украйна (НАБУ) в т.нар. операция "Мидас". Твърди се, че Ермак е участвал в срещи, свързани с корупционната схема на "Енергоатом", и е давал инструкции как да се окаже натиск върху НАБУ.

Обиските в дома на Ермак

Междувременно "Украинская правда" съобщи, че при обиска в дома на Ермак служители на Националното бюро за борба с корупцията на Украйна и Специализираната прокуратура за борба с корупцията са иззели няколко телефона и лаптопа. В момента се проверява тяхното съдържание.

Той добави, че служители на НАБУ и САП са пристигнали в правителствения квартал около 6:00 часа на 28 ноември.

Според източника на украинското издание, служителите на НАБУ и САП са се появили в правителствения квартал в Киев, където живее Ермак, около 6:00 ч. тази сутрин. Първоначално те не са били допуснати от охраната, но са продължили без да чакат разрешение да влязат.

Според изочници на "Дзеркал Тижня" претърсванията са приключили около обяд.

