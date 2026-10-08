Рубио откровен: Няма шанс войната в Украйна да бъде прекратена с преговори

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че прекратяване на войната в Украйна с преговори в момента е невъзможно. "В този момент не се вижда перспектива за преговорно споразумение. Готови сме да играем всякаква роля, която можем, за да постигнем това. Опитвали сме се да направим това в миналото, но тази цел остава недостижима, тъй като руснаците искат пълен контрол над Донбас, условие, което Украйна отхвърля като неприемливо", каза Рубио в интервю за гръцкото издание Kathimerini.

Според него макар САЩ да остават готови да продължат да играят конструктивна роля в търсенето на дипломатическо решение, боевете са достигнали стратегическа безизходица. Рубио също така изрази тревога за евентуална ескалация на войната.

"Буквално вчера имаше нови атаки срещу кораби в Черно море под формата на координирана атака с използване на безпилотни летателни апарати. Загрижени сме за възможността за саботажна операция в съседна държава, която може да излезе извън контрол", отбеляза държавният секретар.

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Той добави и, че има ясни индикации, че Русия възнамерява да се възползва от наближаващата зима, за да унищожи украинската електропреносна мрежа и да принуди страната да капитулира. От друга страна, Украйна е увеличила възможностите си за удари на далечни разстояния дълбоко в руска територия.

"Така че ние споделяме загрижеността – загриженост, която обзема света – относно потенциала за ескалация, която би могла да засегне други държави и потенциално да ескалира в по-широк конфликт", каза държавният секретар на САЩ.

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