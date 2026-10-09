Рубио: Време е Европа да се събуди от съня на Спящата красавица

Европа е време да се събуди от дългия си сън на Спяща красавица — това каза държавният секретар на САЩ Марко Рубио в своя реч, произнесена на Акропола докато бе на държавно посещение в Гърция. Само ако Европа и САЩ запазят своята икономическа, технологична и военна сила, те ще могат да запазят водещата си роля в света, стана ясно от думите му. "Пътят, който изберем, ще определи дали Западът ще запази мястото си на върха на света или ще се примири с бъдеще на деградация, зависимост и упадък. Или действаме сега, или губим способността си да действаме изобщо", каза Рубио.

Рубио говори специално и за национализма - дума, която според него, се е превърнала в ругатня: "Съборихме паметниците си, осъдихме собствената си история и на много места научихме децата си да се срамуват от страните, чието наследство носят. Междувременно отворихме границите си, преместихме индустриите си в чужбина и позволихме на въоръжените си сили все повече да се разпадат". Така вакуумът е бил запълнен от съперничищи на Запада сили.

"Вярваме, че Европа може да се събуди от дългия си сън на Спящата красавица и да разпали отново огъня, който е бил запален тук преди хилядолетия. Вече има признаци за това", каза още Рубио.

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