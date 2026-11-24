Режисьорът, оператор и фотограф Венсан Мюние е посветил творчеството си на връзката с дивата природа. За филма "Кадифената кралица", който създава заедно с Мари Амиге в търсене на изключително редките снежни леопарди сред високите планини в Тибет, той получава "Сезар" за най-добър документален филм, а премиерата му е в секцията "Кино за климата" на фестивала в Кан. В началото на хилядолетието Мюние е първият фотограф, трикратен носител на наградата "Ерик Хоскинг" – престижно признание за уменията му от Музея за естествена история, Лондон.

Най-новата му филмова творба е "Магията на гората" ("Whispers in the Woods"). В опит да предаде своите знания на сина си, събрани през годините от неговия баща и внимателно наблюдение на дивата природа, във филма се преплитат перспективите на три поколения в едно споделено очарование.

Метафизично произведение със съзерцателна атмосфера, "Магията на гората" включва и музика от Уорън Елис, прочутия сътрудник на Ник Кейв. Звукът на тази поетична приказка е брилянтен и дава шанс на публиката да чуе шепота на гората. Филмът потапя зрителите в съзерцание на природата и неусетно поставя човека на мястото му – като един обикновен актьор във великия универсален механизъм, в който всяко малко живо същество има своята роля.

Как да съхраним особената чувствителност към красотата на заобикалящия ни свят, за да продължи тя да живее и в следващите поколения?

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За времето и природата

Понякога, през дългите нощи, магията на звуците и сенките потапя човека в съзерцание. От дълбините на долината ленивият зов на улицата, съпровождан от време на време от повтарящия се напев на пернатоногата кукумявка, омагьосва мрака. Достатъчно е само луната да разлее меката си светлина над планината, за да очертае вълнообразните силуети на планинските масиви и старите дървета; техните смътни очертания пренасят въображението към древни, отминали времена. Човек си представя усещането за красота, което вероятно са изпитвали нашите предци преди 30 000 години, съзерцавайки същата полулуна, която той самият наблюдава през клоните.

Мисълта му се връща към миналото, когато всичко е било в хармония, когато планините са били обитавани от бизони, а мечките и вълците са изпълнявали ролята си на хищници – преди човешкият натиск да ги принуди да отстъпят, а след това и да изчезнат.

В пещерното изкуство откриваме предимно животински образи. Преходът от палеолита към неолита довежда до разграничаване между човешкото и нечовешкото. Преди това "животинското" и "човешкото" са били неразривно свързани. Този филм отправя художествено и философско послание, свързано с епохата на палеолита.

Кой е Мишел Мюние

Роден през 1947 година, Мишел Мюние е пламенен защитник на старите гори във Вогези. Още от 70-те години на миналия век той изследва планинския масив при всякакви метеорологични условия, а една съдбовна среща с глухаря – птица със сдържани и загадъчни навици – оказва огромно влияние върху него.

Той е прекарал стотици нощи в специалното си горско укритие, преживявайки мигове на истинска благодат и красота. Като натуралист, еколог и фотограф, той е посветил живота си на каузата да предава своята страст и да образова младите поколения за нуждата от опазване на видовете и природните територии в родните му Вогези.

Заедно със сина си Венсан Мюние, Мишел е съавтор на фотографските книги "Clair de brume" (Hesse, 2007 г.) и "Au fil des songes" (Kobalann, 2010 г.). Той е и автор на "L'oiseau-forêt" (Kobalann, 2022 г.) – едно съкровено повествование, чрез което предава своя зов към умереност и уважително отношение към природата, която ни заобикаля.

Венсан дължи присъствието си на този свят на своя баща. Предаването на опит, споделянето и подражанието са били водещите принципи в живота му. Неговото търпение и неизменна любов към всичко живо са най-ценното наследство, което той оставя след себе си.

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Режисьорът за работата по "Магията на гората"

"След филма ни "Кадифената кралица" ("The Velvet Queen") бих искал отново да поканя зрителите да дойдат и да затаят дъх в очакване заедно с нас, в горите на нашия собствен регион – Вогези. Предизвикателството остава същото: да се опитаме да споделим силните емоции, които изпитваме, когато се озовем лице в лице с дивата природа – след часове, дни или дори седмици на дебнене. Мигове на дългоочаквана благодат... защото в гората всичко е възможно. И това достъпно богатство ми се струва много по-вълнуващо от всеки експонат в музей. Този филм е покана да забавим темпото, да съзерцаваме, да живеем поетично. Стремя се да събудя у всеки зрител желанието да преживее подобни моменти в пълна свобода: да се разкрие, да замълчи, да забрави за себе си... за да може по-добре да чуе песента на света. Природата не е просто зрелище, което наблюдаваме отстрани – ние сме участници в цялото.

Често имам усещането, че живеем в клетка, заградени от невидимите прегради на съвременния ни комфорт. Обществата ни са ни откъснали от останалите живи същества и от осъзнаването, че и ние самите сме част от света, всички ние взаимно свързани.

В гората успявам да се освободя от усещането за чуждост, което присъствието ми предизвиква, и преоткривам това осъзнаване.

Този филм е и история за приемствеността: имах привилегията да имам учител, който ме посвети в изкуството на дебненето. То изисква да се слееш с околната среда, да изчезнеш в гората, за да откриеш нейните съкровища. Този учител беше баща ми, Мишел Мюние – страстен природоизпитател. Благодарение на него, още от 12-годишна възраст, тръгвах сам из горите край дома ни, за да преживея първите си вълнуващи мигове сред дивата природа и да направя първите си снимки на животни.

Така се зароди страст, която по-късно се превърна в професия: първо – фотограф, а впоследствие – и автор на филми".

За Венсан Мюние

Фотограф: Simon Munier

Венсан Мюние е роден през 1976 г. в Епинал, департамент Вогези. Прекарва детството си в строене на скривалища, бивакуване в гората, спускане с кану по реки и катерене... Баща му Мишел – един от първите природозащитници – го учи на тънкостите на бивакуването и му предава онази дълбока, вътрешна потребност да "навлиза в гората на пръсти". Венсан е на 12 години, когато прави първата си снимка на елен, докато се крие под маскировъчно платно и трепери от вълнение.

След завършване на училище, пътешествията го отвеждат първо в девствените гори на Източна Европа, където среща мечки, рисове и вълци, а след това и в Скандинавия, за да проследи миграцията на сивите жерави. През 1999 г. публикува първата си книга – "Балетът на жеравите".

Мюние е работил като градинар, зидар и фоторепортер, като е съчетавал различни временни дейности, за да финансира закупуването на фотографска техника.

Окуражен от няколко успеха в конкурса "Фотограф на дивата природа на годината" (Wildlife Photographer of the Year), организиран от BBC и Природонаучния музей в Лондон, през 2000 г. той решава да се посвети изцяло на фотографията на дивата природа.

Благодарение на получен грант, той прекарва три месеца на остров Хокайдо, където снима японски жерави и лебеди пеячи сред снега. Резултатът е личната и поетична книга "Танчо" (2004 г.). Мюние си изгражда име благодарение на своя уникален фотографски стил, вдъхновен от японските гравюри и минималистичното изкуство: мъгла, дъжд, сняг и виелици обгръщат пейзажите и животните, чиито силуети понякога едва се различават. Кадрите му са резултат на все по-далечни експедиции и дълго чакане, докато природата и нейните истински обитатели "забравят" за присъствието му: вълци в Етиопия, кафяви мечки в Камчатка, бели вълци и мускусни бикове в Арктика, императорски пингвини в Антарктида...

Като почитател на пътешествията, съчетаващи приключение, наблюдение на природата и фотография, той обича сам да организира експедициите си, като винаги се стреми да остане незабелязан. През 2013 г. прекарва един месец в уединение и без чужда помощ на ледения остров Елсмиър в Канадска Арктика, на 80-ия паралел северна ширина.

Там се среща с глутница от девет бели вълка – тези "призраци на тундрата" намират място в книгата му "Арктика" (2015 г.). Снежният леопард – друг неуловим хищник, който той заснема за първи път през пролетта на 2016 г. във високопланинското Тибетско плато – вдъхновява две негови книги от 2018, една от които е "Дивата природа на Тибет", създадена в съавторство с пътеписеца Силвен Тесон. През 2021 г. излиза филмът "Кадифената кралица", режисиран от Мюние и Мари Амиге.

Днес Венсан излага творбите си в художествени галерии в Европа и САЩ и публикува своите фотографии в международната преса. Автор на 12 книги, той основава издателство "Kobalann Editions" през 2010 г. и подкрепя редица организации за опазване на дивата природа. Базата му и до днес остава в родните му планини Вогези.