Както рублата се обезценява с бърз темп спрямо долара, така и премиите за записващи се с професионален договор в руската армия се увеличават в различни региони на Русия.

В Нижни Новгород еднократната премия за влизане в руската армия вече е рекордна за цяла Русия - 3 000 000 рубли. Към това се прибяват и 400 000 рубли еднократно според действащия указ на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин, който определя еднократните бонуси да станеш руски професионален войник.

Освен това, в Нижни Новгород ще дават и сертификат от за 10 акъра земя, както и месечна заплата от 210 000 рубли: Повече пари, за да се биеш за Путин обещават в окупираната от руснаците Херсонска област

Губернаторът на Уляновска област Алексей Руских също обяви вдигане на регионалната еднократна премия за влизане в руската армия - 1 500 000 рубли, като към нея се добавят 400 000 рубли еднократен бонус от указа на Путин, 400 000 рубли заплата, покривана от местния бюджет и допълнително 200 000 рубли пак от местния бюджет. Но към сутринта на 28 ноември официалният курс на рублата спрямо долара пак върви на лошо за руската валута - вече 1 долар се разменя за 111,50 рубли!

Още: Без ръка, но няма обезщетение: Пушечното месо на Путин се чува все по-силно (ВИДЕО)

An unusually agitated Russian soldier who returned from the war opened up, saying that no one goes there except for money, and that all the patriotism is complete nonsense, while Ukraine's lands are littered with the bodies of Russians that no one bothers to retrieve.

These… pic.twitter.com/CGwhM5AmNW