Румъния даде гаранции за сигурност на Украйна, Нидерландия отпуска милиони за дронове (ВИДЕО)

Украйна и Румъния подписаха споразумение в областта на отбраната, съгласно което Букурещ ще прехвърли на Киев система за противовъздушна отбрана Patriot, както бе обещано по-рано.

Румъния обеща още да подкрепя Украйна със същата динамика, както през периода 2022-2024 г., и да улесни възможно най-бързия транзит на цялото необходимо оборудване през територията на страната до защитаващата се от Русия държава.

