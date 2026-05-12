Славия попари надеждите на ЦСКА и Лудогорец за Балов, Венци Стефанов иска милиони за 19-годишното крило

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов е попарил надеждите на ЦСКА и Лудогорец, че могат да привлекат един от най-перспективните млади футболисти у нас – Кристиян Балов. Причината е, че босът на „белите“ иска много сериозна сума, за да се раздели с 19-годишното крило. Както е известно, „червени“ и „зелени“ имат сериозно желание да вземат младежкия национал на България и още през зимата влязоха в контакт с ръководството на тима от „Овча купел“, за да обсъдят евентуален трансфер.

Цената на Балов е 2 милиона евро

Днес пък колегите от „Гонг“ съобщиха, че Венцеслав Стефанов е сложил цена от 2 милиона евро на Кристиян Балов. Това е изненадало неприятно шефовете на ЦСКА и Лудогорец, като е много малко вероятно някой от двата клуба да извади толкова пари за младока. Президентът на „белите“ не иска да продава крилото в България, тъй като смята, че той трябва да отиде в чужбина да се развива. Това е желанието и на самия футболист. Най-вероятно това е и причината за цената, която е поставена на фланговия състезател.

Наскоро крилото дебютира за мъжкия национален отбор на България

Кристиян Балов е част от първия отбор на Славия от лятото на 2024 година. До момента той има на сметката си общо 54 мача за „белите“ във всички турнири. В тях крилото се е отличил с пет попадения и 7 асистенции. Фланговият футболист има договор с най-стария столичен клуб до лятото на 2027-ма. Балов има 7 мача за младежкия национален отбор на България, а наскоро той направи дебюта си и за мъжкия тим.

