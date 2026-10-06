Румъния вдигна испански F-18 заради неидентифицирани въздушни цели в небето

В нощта на 6 октомври два испански изтребителя F-18 са излетели от 57-ма авиобаза в Румъния, за да наблюдават две въздушни цели, движещи се в украинското въздушно пространство близо до румънската граница, става ясно от съобщение на румънското Министерство на отбраната. Самолетите са част от съвместната бойна мисия за въздушно полицейско наблюдение, а целите са били засечени снощи, 5 октомври, близо до речната граница на Румъния.

В 2:20 ч. сутринта жителите на северната и източната част на граничния окръг Тулча са получили предупреждение RO-Alert, което е било отменено около час по-късно.

Целите не са преминали в румънското въздушно пространство, става ясно още от съобщението.

Още: Масови отпуски от работа за мобилизация: Румъния призовава резервистите си на учение (ВИДЕО)