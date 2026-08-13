Платено в криптовалута: Взривове в Севастопол убиха руски военни, ФСБ арестува жена (СНИМКИ)

Петима души са загинали в окупирания от Русия украински град Севастопол на Кримския полуостров, докато са се опитвали да обезвредят взривно устройство. Четирима сапьори от Министерството на извънредните ситуации и един охранител са участвали в опита за обезвреждане на взривното устройство, съобщи назначеният от Москва местен губернатор Михаил Развожаев.

И още един руски военнослужещ е загинал в Севастопол след експлозия. Федералната служба за сигурност на Русия съобщи, че е задържана жена, изпълнявала задача на украинските специални служби. Тя е признала, че извършила атентата, за което й е било заплатено в криптовалута, се казва в съобщение на руския телеграм канал Mash. Задържаната жена е руска гражданка, живеела е в Сочи и редовно е пътувала до Крим, се казва в съобщенията.

Няколко руски канала в Телеграм идентифицираха жертвата като Роберт Шагеев, когото описаха като бивш украински морски офицер, преминал на страната на Русия по време на незаконното анексиране на Крим от Москва през 2014 г.. Те съобщиха, че по това време той е бил командир на украинската подводница "Запорожие".

Неофициалният украински сайт "Миротворец", който поддържа база данни с хора, описани като военни престъпници или предатели, написа, че Шагеев е бил "ликвидиран".

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