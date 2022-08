Русия буквално гори пари, защото спря газа (СНИМКА)

Изданието се позовава на граждански сигнал, в който се твърди, че всеки може да види пламъците във вечерните часове от брега на най-югоизточната финландска община Виролахти. Ари Лайне съобщава, че е видял огромни огнени вълни, когато е посетил остров Ланскери край руската граница на 24 юли. Наблюдавал ги е с телескоп и е заснел снимки на пламъците, публикувани впоследствие от Yle, които са потвърдили информацията.

#Russia burns gas intended for export to the EU at the border with #Finland pic.twitter.com/cPqXor724h