Атаката срещу руските военни самолети в Морозовск: Първи сателитни СНИМКИ

Сателитни снимки показват, че на пръв поглед няма особени щети по летището. Сравнението обаче е на снимки, показващи картина от 4 април и от 6 април. Атаката беше извършена в ранните часове на 5 април. На тези снимки няма как да се видят и щети от отломки или по-малки взривове: Взрив след взрив: Дронове засипаха две от най-важните руски ВВС бази (ВИДЕО)

There are no visibly destroyed aircraft in new imagery of Morozovsk air base in Russia following recent Ukrainian drone strikes on the site.



Many aircraft have moved since the strikes and today's imagery shows a plane using the runway. pic.twitter.com/TLdlKENJpY