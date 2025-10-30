Русия и Украйна се засипаха с дронове и ракети: Z-блогъри се радват за удари по украински ТЕЦ (ВИДЕО)

И тази сутрин Русия отприщи поредна масирана комбинирана въздушна атака срещу Украйна, която също не остана длъжна, изстрелвайки стотици дронове по цели на руска територия. Руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" обяви, че в руската комбинирана въздушна атака са използвани и свръхзвукови ракети "Кинжал", като е поразен ТЕЦ във Виница – Лaдижинската ТЕЦ. Информацията повтаря и прокремълският телеграм канал SHOT, който добавя, че бил ударен ТЕЦ в Ивано-Франковск – ТЕЦ Бурщински, като публикува и видеокадри, но те не са верифицирани с геолокализация. Ръководителят на военновременната администрация на Виница Наталия Заболотна засега не е коментирала нищо в официалния си канал в Телеграм извън предупреждения за въздушни удари. Същото е положението и в официалния канал в Телеграм на ръководителя на военновременната администрация на Ивано-Франковск Светлана Онищук.

Потвърждение за изстреляни ракети "Кинжал" има в официалния канал в Телеграм на украинските ВВС. Там обаче се уточнява, че ракетите са полетели през Черниговска област към Житомир, след това са продължили към Ровно. Има и предупреждение към живеещите в Лвовска област да отиват в бомбоубежищата, заради изстреляни ракети. Такова съобщение има и за Тернопол, за Суми и Полтава, където има газови съоръжения. Отделно има данни за изстреляни от руснаците далекобойни дронове клас "Шахед" - SHOT твърди, че са над 100, украинските ВВС също потвърждават за групи руски безпилотни летателни апарати.

"Укренерго" вече съобщи в профилите си в социалните мрежи за големи прекъсвания на електрозахранването в повечето региони на Украйна в резултат на комбинираната руска въздушна атака. Най-големият частен оператор на ТЕЦ-ове в Украйна ДТЕК добави в своите профили в социалните мрежи, че поради масирания обстрел, по нареждане на "Укренерго" са въведени аварийни прекъсвания в Киев, Киевска област и Днепропетровска област. "Възстановителните работи ще започнат веднага щом ситуацията със сигурността позволи. Аварийните прекъсвания ще бъдат отменени, след като ситуацията в електропреносната мрежа се стабилизира", се казва в изявлението на "Укренерго.

Има и първи данни от военновременната администрация на Запорожка област за руски удар по жилищна сграда, като няколко етажа са се срутили - загинал е 1 човек, 13 са ранени. Според информация в канала в Телеграм на Иван Фьодоров, военновременният ръководител на Запорожието, по града са изстреляни 20 дрона "Шахед" и са нанесени 8 ракетни удара.

Дъжд от дронове и в Русия

Междувременно излезе и сутрешната сводка на руското военно министерство и според нея тази нощ над руска територия са свалени 170 дрона. Най-много, 48, са свалени над Брянска област, което се случва за второ поредно денонощие. Още 21 са свалени над Воронежка област, 16 – над Нижни Новогород, 15 – над Калуга, която е предмостие на Москва, а 9 са свалени над Московския регион. Още 14 са свалени над Ростовска област, 10 – над Курска област.

За Брянска област, местният губернатор Александър Богомаз твърди в канала си в Телеграм, че нямало пострадали и разрушения след нощната атака. Същото твърди и губернаторът на Воронежка област Александър Гусев, но казва, че имало щети в пет частни имота, избити стъкла в селскостопанско предприятие и спортна зала, продължавала оценката за размера на щетите. Губернаторът на Нижни Новгород Глеб Никитин до момента не коментира нищо в официалния си канал в Телеграм, а кметът на Москва Сергей Собянин е публикувал в канала си в Телеграм няколко съобщения за свалени дронове, без да казва нещо особено за щети.