Русия използва и мъртвите за победа: Путин иска да пречупи Украйна през лятото (ОБЗОР - ВИДЕО)

Вместо да търси истински преговори за мир, Кремъл подготвя нова офанзива в Украйна – този път с идеята, че с нея трябва да пречупи Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), които устояват над 3 години и 3 месеца на уж втората армия в света и ѝ нанасят такива загуби, каквито руското общество е виждало само във Втората световна война. Информацията за новата офанзива, която се чака през лятото или най-късно през есента, е от украински източници и е основа на материал в The Economist, озаглавен "Путин отприщва лятна офанзива, за да пречупи Украйна".

Какви са основните цели – градовете Покровск и Константиновка на първо място, които се намират в Донецка област. Руската армия от месеци е на няколко километра от Покровск, докато Константиновка все още е на двуцифрен брой километри от най-предните руски позиции. Украинците считат, че с лятната офанзива руският диктатор Владимир Путин ще се прицели по-сериозно и в град Суми – засега боевете в област Суми още са по границата, на 26-27 километра от големия град. Но основните притеснения на този фронт са, че там има изградени укрепителни линии, които са правени през 2023 година и тогава не са отчетени днешните реалности на войната – огромното количество FPV дронове, които ползват и двете страни. Руснаците обаче лека-полека налагат превъзходство с количество, не толкова с големи иновации. Украинският военен телеграм канал "Офицер", създаден от украински лейтенант с позивна "Алекс", сравнява Суми с Харковска област и Вовчанск от пролетта на 2024 година – с изрично уточнение, че сега дроновете има много по-голямо значение. "Фронтовата линия не е стабилна, в момента има перспективи на някои места да отблъснем руснаците", казва той. Крайната цел – руснаците да създадат буферна зона в областите Суми и Харков и след това да погледнат към Южна Украйна – Още: Новите "смазващи" санкции срещу Русия: Конгресът срещу Тръмп. Руска петилетка за година в Украйна (ОБЗОР – ВИДЕО)

Сигурен знак как Путин и Кремъл изобщо не ги е грижа за мир продължава да е въпросът с обмена на убити войници. И вчера руската пропаганда експлоатира въпроса, като пак подкара хладилни камиони с трупове на украински войници към границата. От два дни Русия налага тезата, че Украйна не иска да приеме тези тела, като дори докара хладилни камиони, за които твърди, че превозват трупове и след като "никой не ни посрещна", руската страна направи пресконференция, в която се включиха и арабски медии, за да заклейми "нацисткия киевски режим", който дори не уважава мъртвите. От украинска страна отговорът е, че има несъответствие в списъците и липса на предварително уточнение как да завърши всичко стъпка по стъпка.

