Уди Алън се оправда за посещението си в Москва: Вярвам, че Путин тотално греши

Уди Алън отрече твърденията, че участието му в кинофестивала в Москва е "прикриване" на руските зверства, след като украинското министерство на външните работи осъди появата му там. В изявление пред вестник "The Guardian" Алън заяви: "Що се отнася до конфликта в Украйна, съм твърдо убеден, че Владимир Путин е изцяло виновен. Войната, която той предизвика, е ужасна. Но каквото и да са направили политиците, не смятам, че прекъсването на артистичния диалог е добър начин да се помогне."

Алън се появи в неделя на Международната филмова седмица в Москва чрез видеоконферентна връзка за сесия, водена от режисьора Фьодор Бондарчук, дългогодишен политически съюзник на Путин и режисьор на патриотични епоси като "Сталинград" (2013) и научнофантастичния филм "Атракция".

Остра реакция от Украйна

Снимка: Getty Images

В изявление, публикувано в социалните медии, министерството заяви: "Участието на Уди Алън в Международната филмова седмица в Москва е позор и обида към жертвата на украинските актьори и режисьори, които са били убити или ранени от руски военни престъпници в продължаващата война срещу Украйна." В него се добавя: "Участвайки във фестивал, който събира поддръжниците и гласовете на Путин, Алън избира да си затвори очите за жестокостите, които Русия извършва в Украйна всеки ден от 11 години насам. Културата никога не трябва да се използва за прикриване на престъпления или като инструмент за пропаганда. Ние остро осъждаме решението на Уди Алън да благослови кървавия фестивал в Москва с речта си."

Според информации в руските медии Алън е заявил, че няма планове да снима филм в Русия, но че има "само добри чувства към Москва и Санкт Петербург". Алън също така е заявил, че се възхищава на руското кино, като е откроил литературната адаптация "Война и мир", режисирана от бащата на Бондарчук, Сергей, която спечели "Оскар" за най-добър чуждоезичен филм през 1969 г.