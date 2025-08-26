"Заради бивш актьор, сега президент": Унгария заплаши Киев да спре доставките на електроенергия

Унгарското външно министерство заплаши да спре енергийните доставки за Украйна, ако тя не прекрати атаките с дронове срещу нефтопровода "Дружба", по който тече суров руски петрол за Унгария. Външният министър на Унгария Петер Сиярто заяви, че страната му все още не е спряла доставките единствено, за да не страдат украинските деца.

"Няколко вида енергоносители се доставят от Унгария за Украйна. Сред тях най-вече електроенергията, която представлява от 30% до 40% от украинския внос всеки месец. Нека помислим до какво ще доведе това, ако, да речем, 30-40% от вноса на електроенергия в страната спре, какви ще бъдат последствията?", заплаши Сиярто в интервю, цитиран от РБК-Украйна.

"Не искаме в украинските апартаменти, в които живеят малки деца, да няма отопление, защото тези малки деца не могат да бъдат държани отговорни за поведението на един бивш актьор, а сега техен президент", заяви в същия тон първият дипломат на Унгария.

Припомняме, че на 13, 18 и 21 август имаше атаки с дронове от украинска страна по нефтопровода, вследствие на което избухна пожар и Русия спря доставките на петрол.

Унгария пак остана без руски петрол