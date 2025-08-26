Втечнен газ и руски петрол: САЩ предлагат морков, Русия се мотае, украинските дронове удрят (ВИДЕО и СНИМКИ)

САЩ и Русия са дискутирали няколко потенциални сделки в енергетиката, ако руският диктатор Владимир Путин най-после се осъзнае и спре да бомбардира и тероризира Украйна. Това съобщават пет източника пред Reuters. Дискутирана е възможността най-голямата петролна компания в света Exxon Mobil да се завърне в разработката на петролното и газово находище "Сахалин-1". И още – Русия да може да купува западно оборудване за втечнен газ, специално за добив от Арктика, което сега е на практика невъзможно заради западни санкции. Друга идея е САЩ да купуват руски ледоразбивачи.
Тези възможности са били обсъдени при последното засега посещение в Москва на Стив Уиткоф, специалния пратеник на Доналд Тръмп за Близкия изток. Специално за втечнения газ става въпрос за проекта "Арктика 2" на "Новатек", която от миналата година нае лобисти във Вашингтон в опит да намери начин американските санкции срещу проекта да бъдат вдигнати. Руската компания пострада сериозно от украинската атака срещу най-голямото руско пристанище в Балтийско море Уст-Луга, която стана факт сутринта на 24 август. Пак според източници на Reuters, минимум една, а вероятно всъщност две от общо трите преработващи мощности на терминала на "Новатек" в Уст-Луга са повредени. Всяка от тези мощности преработва 3 млн. тона втечнен газ годишно.
Проблемите заради украинските дронове за руския енергиен сектор в последните дни са много сериозни – данни от FIRMS, системата на НАСА за засичане на топлинни петна, показват, че има пожар в газопреработващ завод в Самара - "Нефтогорск". Какво е предизвикало пожара не е ясно – губернаторът на Самарска област Вячеслав Федорищев не коментира темата в официалния си канал в Телеграм до този момент.
В Ростовска област, Новошахтинската рафинерия най-после беше угасена, след 5 дни пожар. Сателитни снимки показват, че 19 резервоара-цистерни са станали жертва на огъня и имат различна степен на поражения
