"Отпор срещу диктатурата": Протестите в София започват отново

26 август 2025, 14:42 часа 312 прочитания 0 коментара
На 3 септември в София ще се проведе нов протест на инициативата "Правосъдие за всеки" под мотото "Отпор срещу диктатурата". Демонстрацията започва в 18:30 ч. пред Съдебната палата, след което шествието ще премине покрай Народното събрание и ще достигне до Орлов мост, като по пътя са предвидени и "интересни отбивки".

Припомняме, че поредицата от протести на инициативата започна през юли, след ареста на кмета на Варна Благомир Коцев. В предишните три демонстрации се включиха представители на политически партии, граждански организации, писатели и общественици. Още: "Властта е уплашена и вече строява отрядите за оцеляване": Протестите стават национални от есента

В позицията си инициативата заявява:

"Демокрацията е в опасност, Правосъдието е в кома! Скритата власт стана явна! Държавните органи са овладени и превърнати в лични бухалки на престъпна групировка, оглавена от Делян Пеевски и Бойко Борисов, които формално не са част от властта, но са превърнали държавата в своя държанка. Властта им се крепи от един самозванец, уж изпълняващ функциите главен прокурор, и един изпълняващ функциите председател на Върховния административен съд в грубо нарушение на Конституцията".

Организаторите подчертават, че липсата на правов ред подкопава свободата и създава реална опасност за обществото. Те настояват, че "Сарафов не трябва да бъде главен прокурор, подобните нему също" и призовават гражданите да се обединят: "Имаме шанс да ги спрем, но само ако сме много, ако сме непреклонни и сме заедно". Още: Искаме си кмета! Варна и София се вдигнаха в защита на Благомир Коцев (ВИДЕА)

Призив към гражданите

От "Правосъдие за всеки" приканват всички свободомислещи хора да се включат в протеста като начало на съпротива срещу потенциална бъдеща диктатура. Участниците са насърчени да носят български и европейски знамена, както и "личните си послания към мафията".

