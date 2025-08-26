Обвиниха "Игри на волята" в унищожаване на защитени дюни на плаж "Дуранкулак" (СНИМКИ)

От непартийната коалиция "За да остане природата в България" алармираха в социалните мрежи, че заради снимките на новия сезон на предаването "Игри на волята" са унищожени защитени бели дюни, както и два вида растения, намиращи се на плаж "Дуранкулак". "За втора поредна година заснемането на Игри на волята: България унищожава дюни и защитени растения в м. МОРСКИ ПЛАЖ "ДУРАНКУЛАК - СЕВЕР 1", пишат от коалицията.

"Защитените бели дюни са изравнени, а поне две растения от Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие са унищожени - морски ветрогон и крайбрежен астродаукус. Astrodaucus littoralis е едно от най-редките растения в България - критично застрашено според Червената книга.", се казва още в публикацията.

Унищожаване на дюните

От "За да остане природата в България" показват нагледно чрез снимки как между декември 2022 г. и септември 2024 г. по-голямата част от дюните са унищожени. "Миналата година заснемането на Игри на волята на същото място (северно от къмпинг Космос) се осъществява през юни-август. Наша проверка днес установи, че унищожаването продължава! Мястото е в зона А по Закона за устройството на черноморското крайбрежия и в две защитени зони по Натура 2000.", добавят в публикацията си от "За да остане природата в България".

От коалицията заявиха, че се надяват на съдействие от РИОСВ Варна и NOVA за възстановяване на щетите върху природата. Новият сезон на "Игри на волята" започва след броени дни - на 8 септември.