Бразилски "майстор" от Първа лига е пред трансфер в Украйна

Бразилският офанзивен полузащитник на ЦСКА 1948 Касиано Бузон по всяка вероятност ще премине в редиците на украинския елитен Верес Ривне. Журналистът Пабло Оливейра разпространи информацията в социалната мрежа X. През този сезон Бузон не е използван в почти изцяло променения отбор от Бистрица. В Transfermarkt 24-годишният футболист е оценяван на 400 000 евро, а договорът му е до 2027 година.

Верес Ривне иска Бузон

Верес Ривне е започнал преговори с „червените“ за фланговия играч, който наскоро смени агента си. Отборът търси подсилване в предни позиции, тъй като стартира шампионата с три поредни загуби и все още няма отбелязано попадение. През миналия сезон Ривне завърши на девета позиция и може да бъде определен като средняк в елита.

Основна роля в преговорите между украинския клуб и ЦСКА 1948 играе Валери Хубчев, който е част от клуба от лятото на миналата година. Синът на героя от САЩ`94 Петър Хубчев е отговорник "Трансфери" в тима от Бистрица. Хубчев-младши е със заслуга за привличането на няколко от новите чужденци в отбора, както и на вратаря Димитър Шейтанов.

Иначе Бузон пристигна в ЦСКА 1948 миналото лято от Черноморец Балчик. Бразилецът изигра 40 мача за първия отбор и още пет за втория. Общо вкара два гола и асистира за шест, а през този сезон дори не е попадал в групата.

ОЩЕ: Селекцията в ЦСКА 1948 не спира, тимът от Бистрица взима минал през Борусия Дортмунд и Херта