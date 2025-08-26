Войната в Украйна:

Доброволен глад: Откриха масови гробове на секта

26 август 2025, 14:59 часа 211 прочитания 0 коментара


Дирекцията за криминални разследвания на Кения откри още масови гробове и няколко тела във вътрешността на страната от Малинди, докато продължава процесът срещу противоречивия проповедник Пол Макензи, основател на така наречената „секта на постенето“, и неговите 29 съобвиняеми, обвинени в смъртта на повече от 400 души, включително 191 деца, съобщи италианската информационна агенция ANSA.

Според Кенийския червен кръст 610 последователи са в неизвестност. Свидетели под закрила, включително непълнолетни, описаха участие в макабрени ритуали и погребението на родителите си, които Макензи убедил да постят, „за да могат да видят Исус на небето“.

Някои мюсюлмански семейства са били убедени да приемат християнството, за да могат да следват предписанията на проповедника, който е обвинен и в геноцид, допълва Capital News. ОЩЕ: Умрели от глад: Полицията откри телата на две бебета в Хърватия

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
