"Maybe"-то на Венци Стефанов се превърна в "Yes": Славия подписа с юноша на сръбски гранд

Ръководството на Славия официално обяви привличането на юношата на Цървена Звезда Никола Савич. Договорът на сръбския защитник е за два сезона с опция за продължаване с още един. До момента в кариерата си 24-годишният бранител е защитавал цветовете на Вележ Мостар (Босна и Херцеговина), ИМТ Белград (Сърбия) и Вождовац (Сърция). Трансферът бе съобщен, часове след като президентът на "белите" отговори на въпрос за евентуални нови попълнение с "Maybe".

Славия подписа с Никола Савич

Както усмивката на бизнесмена подсказа след успеха над Арда, по-скоро "Maybe"-то се превърна в "Yes". "Подсилването на защитната линия е основен приоритет за "белите" преди предстоящите важни мачове в Първа лига и турнира за Купата на България. Всички в ПФК Славия желаят здраве и много успехи на Никола Савич", съобщиха от клуба във вторник.

Високият 191 сантиметра бранител, който е бивш юношески национал на Сърбия, е оценяван на 350 000 евро от авторитетния портал Transfermarkt. Той пристига на стадион "Александър Шаламанов" като свободен агент. За последно е играл за босненския Вележ Мостар, където договорът му е изтекъл на 1 юли.

Вероятно защитникът ще се нуждае от време за навлизане в 100%-ов игрови ритъм и едва ли ще бъде на линия за двубоя с ЦСКА на 30 август. Хубавата новина за Славия е, че след мача с "армейците" предстои пауза за националните отбори, в която Савич ще може да навакса с подготовката.

ОЩЕ: Венци Стефанов проговори английски и избухна с нов бисер за мача с ЦСКА (ВИДЕО)