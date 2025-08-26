Косово излезе от блокажа: Вече има председател на парламента

Димал Баша беше избран днес за нов председател на Скупщината на Косово, съобщи македонската медия "Нова Македония". Баша е депутат от Движението за самоопределение и бе избран по време на 58-ото продължение на учредителното заседание със 73 гласа „за“, 30 „против“ и трима въздържали се.

Това се случи след повече от четири месеца институционална криза и няколко неуспешни опита за избиране на председател на парламента. ОЩЕ: Косово избира парламент

Подкрепата на някои от депутатите от Демократическата партия на Косово (ДПК) беше от решаващо значение за избирането на Баша, въпреки че някои от тях изразиха резерви относно неговата компетентност. Депутати от Алианса за бъдещето на Косово също изразиха своята подкрепа, докато депутати от Демократическата лига на Косово, Сръбската листа и Инициативата за Косово (NISMA) бяха против.

В първата си реч след избирането си Баша подчерта значението на Асамблеята като сърцевина на демокрацията и изтъкна ролята на Косово като независима държава, постигната с подкрепата на приятелски държави, водени от Съединените щати. ОЩЕ: Евакуираха депутатите в Косово: Ето защо (ВИДЕО)