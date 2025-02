Русия извъртя номер на Тръмп за Китай с темата "Украйна" (ОБЗОР - ВИДЕО)

Кремъл опитва да наложи визия, че Китай подкрепя повече руския диктатор Владимир Путин и действията му, отколкото в действителност Пекин прави. Това твърди в дневния си анализ ISW - американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Институтът се фокусира върху срещата на руския външен министър Сергей Лавров с китайския му колега Ван И на срещата на Г-20 в ЮАР на 20 февруари. И руското комюнике за срещата гласи, че Китай също действа за решаване на "първопричините" на войната в Украйна - предполагаемото нарушение на задълженията на НАТО да не се разширява на изток и предполагаемата дискриминация на украинското правителство спрямо етническите руснаци, руския език, медии и култура в Украйна: Путин и Си ще си разменят визити. Русия е доволна: "Тръмп мисли като нас" (ВИДЕО).

Само че китайският официален прочит не е като този на Лавров – в китайското комюнике се казва, че Лавров е говорил за руския подход и решение на "първопричините". За ISW руската версия за срещата е целенасочен опит Русия да лъже, че Китай изцяло и безусловно застава зад Путин и така да бъде засилена руската позиция на полето на дипломацията предвид и дипломатическите реверанси на американския президент Доналд Тръмп към Кремъл. "Кремъл остава ангажиран с налагането на волята и интересите си за сигурност на Съединените щати и Европа и не се интересува от компромис с това искане", категорични са експертите от ISW. Това е и показателно за анализите, че Доналд Тръмп може би използва Украйна като карта, с която да обърне Путин срещу Китай: Играч от втора линия настъпва в Украйна. Русия изригна на фронта (ОБЗОР – ВИДЕО)

Систематична стратегия на екзекутиране на украински военнопленници от руснаците, която се изпълнява по заповед – това е заключението в материал на Financial Times, на който сериозно внимание обръща ISW в дневния си обзор. Тази стратегия обаче е само част от путинската политика - измъчване, сексуално насилие и малтретиране на жители в окупираните части на Украйна. Уейн Джордаш, председател на фондация Global Rights Compliance, заяви, че руските екзекуции на украински военнопленници имат за цел да отслабят украинската армия и в по-широк смисъл украинските сили за сигурност физически и чрез удари по бойния им дух, оставяйки Украйна по-уязвима на агресия. Джордаш посочи и, че военнопрестъпници са не само физическите извършители, но и подтикващите ги с публична реторика – например бившият руски президент и настоящ зам.-главен секретар на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев, както и чеченският лидер Рамзан Кадиров.

Руската военна активност в Украйна остава почти непроменена – само с 1 боен сблъсък по-малко на дневна база. По официални украински данни общо за денонощието на 20 февруари са станали 121 бойни сблъсъка. Има обаче сериозно увеличение на използваните от руснаците управляеми авиационни бомби (КАБ) – 151 за денонощието т.е. с 20 повече на дневна база. Британският кралски институт (RUSI) посочва, че руското военно министерство е поръчало да бъдат произведени над 70 000 КАБ през 2025 година спрямо 40 000 през 2024 година, както и планира производство на 750 балистични ракети "Искандер" и 560 крилати ракети Х-101. От използваните на 20 февруари от руската армия КАБ-ове, 25 са в Курска област т.е. по цели на руска територия. Има лек спад в обема на руския артилерийски обстрел – 5500 снаряда т.е. с около 200 по-малко. Руснаците са изстреляли и 2650 FPV дрона-камикадзе, посочва украинският генщаб в сводката си.

Russian soldier wanted to film a beautiful flight but ended up capturing the downing of a Mi-28 by a Ukrainian FPV drone. pic.twitter.com/zr6ngf8gBT

Най-горещото направление си остава Покровското – 34 отбити руски пехотни атаки там, а още 12 са станали в съседното от юг Новопавловско направление, като данните на украинския генщаб сочат руски напредък на северозапад от Велика Новоселка, в Новоочеретувато. 29 руски пехотни атаки е имало в Курска област – също висока интензивност на бойните действия, 10 са станали в Торецкото направление – няма други направления с двуцифрено число атаки.

(КАРТА) Един от най-изкъсо следящите войната украински източници NOELReports твърди, че Новоочеретувато е вече превзето от руснаците, но руските военни телеграм канали не бързат да го обявят за тяхно и казват, че "по-голямата част от населеното място" е превзета. Но украинският военен телеграм канал "Офицер+" твърди, че реално в по-голямата част от Покровското направление има единствено опити за руски атаки с пехота, на крак, като руското внимание е съсредоточено върху Успеновка – според украинския оператор на военни дронове Станислав Бунятов с цел руски сили да минат и в Днепропетровска област, като така да продължат руските опити за удължаване на руската дъга на контрол около Покровск от юг на югозапад и запад. И ISW, и популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, посочват, че украинците са напреднали в село Запорожие, югозападно от Покровск, като ISW предлага в обзора си и геолокализирани видеокадри от украинската военна част "Черен лебед", която нанася удари с дронове по руски позиции.

В Курска област няма никаква потвърдена промяна на позиции, но има видеокадри, показващи руски опит да бъде премината границата с Украйна от Свредликово в област Суми. Идеята на руснаците с настъплението в Свредликово и по-на запад е да се прекъсне логистиката за целия украински плацдарм в Курска област, но атаката сега е била малка – унищожени са 2 БТР-а. В обзора на ISW са изброени препратки към руски телеграм канали, които казват, че има руски атаки към село Лебедевка, което е източно от Свредликово – а украински военни твърдят, че напоследък руснаците ползват по-малко бронирана техника за атаките си в Курска област:

The 78th Airborne Assault Regiment repelled a Russian attack in the Sumy border region. Two Russian BMD-2's were destroyed. The crew of the remaining IFVs fled after they noticed their way into Sumy was blocked. pic.twitter.com/OuKB4qW79O