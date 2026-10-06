Заради чумата: Тръмп обеща помощ на Русия (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп обеща помощ на Русия по темата с разпространението на чума в страната. Той го стори публично, след журналистически въпроси. Засега не е ясно какъв е размерът на проблема в Русия, след като в Иркутск 28-годишна лаборантка от Иркутския институт за борба с чумата почина в началото на октомври в болница. Официално - от "пневмония с неустановен произход". Но всички публикации в медиите сочат като причина белодробна чума - с версии, че починалата Дария Шипилова е умряла, защото е счупила епруветка с патогени или защото е ходила на границата с Монголия, където е имало огнище от чума и там се е заразила.
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"Обръщаме голямо внимание на този въпрос. Току-що научихме за него. И го наричат пневмония. А пневмонията, както знаете, беше по-лесна за лечение преди няколко години. Микробите и станаха някак по-силни и по-умни, те са като армия. Ще им помогнем с каквото можем.“
"Не съм говорил с тях за това, но съм наясно с него. Наричаме го "ситуация с пневмония". Колко тревожно е това? Не съм щастлив да ги видя да се борят с това. Това е сериозно, много сериозно заболяване. Знаете ли, преди можехме да го контролираме, но някак си тези микроби станаха по-силни и по-устойчиви, като армия. И вече нямаме същите медицински възможности, въпреки че медицината е напреднала значително. Тези микроби наистина са станали относително по-силни, отколкото бяха преди. Това, което преди помагаше при пневмония, сега не работи толкова добре. Така че ние ще помогнем. Винаги сме готови да помогнем на всеки, който се сблъсква с този проблем. Ще помогнем", поясни Тръмп - ОЩЕ: Чумата заплашва да ги тръшне: Заради смъртен случай в Иркутск има карантини и се слагат маски
Q: Are you concerned about the plague outbreak in Russia? Trump: That's a disease we used to be able to control. But somehow those microbes have gotten stronger and smarter. They're like an army. We will help Russia. https://t.co/uf1WF3IA9F— Clash Report (@clashreport) October 5, 2026
Q: What is the U.S. going to do about the risk of plague coming from Russia? Trump: We're looking at it very strongly. The microbes and the germs have gotten stronger. We will help Russia. https://t.co/qENfVkwsAS— Clash Report (@clashreport) October 5, 2026