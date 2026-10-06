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Рубио към Русия за чумата: Кажете всичко, дайте пълната информация (ВИДЕО)

06 октомври 2026, 17:47 часа 654 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Рубио към Русия за чумата: Кажете всичко, дайте пълната информация (ВИДЕО)

"Всеки път като чуете, че някаква болест е заразила някого в лаборатория, ще изпитате притеснение". Това заяви американският държавен секретар Марко Рубио по време на визитата си в Исландия, визирайки темата с починалата в Иркутск руска лаборантка Дария Шипилова и припомняйки ковид пандемията. За Шипилова официално се казва, че е починала от пневмония с неизвестен произход, но всички руски информационни източници, които отразиха случая, писаха, че тя е починала от белодробна чума.

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Рубио обърна внимание, че не е редно да спекулира за опасността, защото не разполага с цялата информация за случая – и призова Русия да сподели със света всичко, което има като данни. Надявам се да споделят, каза той и изрази надежда, че звучи по-зле, отколкото е всъщност, обаче още не знаем. Когато светът знае повече, ще знае и какви мерки да приложи – сега щяло да е безразсъдно да се спекулира предвид количеството известна информация, по думите на държавния секретар на САЩ.

Марко Рубио посочи, че има мерки, които да се вземат – не само в САЩ, но и в международен аспект - ОЩЕ: Заради чумата: Тръмп обеща помощ на Русия (ВИДЕО)

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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