"Всеки път като чуете, че някаква болест е заразила някого в лаборатория, ще изпитате притеснение". Това заяви американският държавен секретар Марко Рубио по време на визитата си в Исландия, визирайки темата с починалата в Иркутск руска лаборантка Дария Шипилова и припомняйки ковид пандемията. За Шипилова официално се казва, че е починала от пневмония с неизвестен произход, но всички руски информационни източници, които отразиха случая, писаха, че тя е починала от белодробна чума.

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Рубио обърна внимание, че не е редно да спекулира за опасността, защото не разполага с цялата информация за случая – и призова Русия да сподели със света всичко, което има като данни. Надявам се да споделят, каза той и изрази надежда, че звучи по-зле, отколкото е всъщност, обаче още не знаем. Когато светът знае повече, ще знае и какви мерки да приложи – сега щяло да е безразсъдно да се спекулира предвид количеството известна информация, по думите на държавния секретар на САЩ.

Марко Рубио посочи, че има мерки, които да се вземат – не само в САЩ, но и в международен аспект - ОЩЕ: Заради чумата: Тръмп обеща помощ на Русия (ВИДЕО)

Marco Rubio on Russia’s suspected plague case: I think it’s incumbent upon Russia to obviously share more information with the world. That’s what they should do. That’s what we hope they will do. We're watching it very closely. https://t.co/XNtRK1zUuV — Clash Report (@clashreport) October 6, 2026