Русия не харесва мирния план на САЩ и пак поставя условия. Разсекретиха стенограми на Путин за Украйна и НАТО (ОБЗОР - ВИДЕО)

Както се очакваше, Русия отхвърля 20-точковия мирен план, разработен от САЩ след активни разговори с представителите на Украйна. Проектодоговорът бе представен пред медиите вчера, 24 декември, от украинския президент Володимир Зеленски, който допусна оттегляне от Донбас при определени, твърди условия, а също така посочи, че окупираната АЕЦ "Запорожие" може да се използва съвместно от Вашингтон, Киев и Москва. Явно и тези отстъпки обаче не се нравят на Кремъл - 28-точковият мирен план на Стив Уиткоф, пратеника на Доналд Тръмп, който бе писан под явната диктовка на Русия, със сигурност е бил по-привлекателен в контекста на практически поисканата капитулация на Украйна.

Bloomberg съобщава, че Русия планира да настоява за значителни промени в настоящия 20-точков проект, като търси повече ограничения за украинската армия и други отстъпки, които Москва счита за съществени. В плана е записано, че украинците ще запазят 800-хилядна армия в мирно време, докато в първоначалното проектоспоразумение това число беше 600-650 000. Източници от Кремъл твърдят пред изданието, че Руската федерация разглежда последния проект само като начална точка за по-нататъшни преговори, защото в него липсвали ключови разпоредби, които Москва иска, и много въпроси оставали нерешени:

Липсват гаранции за спиране на разширяването на НАТО на изток и за неутралния статут на Украйна по време на присъединяването ѝ към ЕС. Русия отдавна тръби, че една от "първопричините" за войната е не империалистическата амбиция на диктатора Владимир Путин да сломи съседна суверенна и независима държава, а разпростирането на НАТО по-близо до Руската федерация след 1991 г.;

Няма ограничения за украинските въоръжени сили след войната или защита за руския език, твърди Москва. В плана обаче пише следното: Двете страни се ангажират да реализират образователни програми в училищата и в цялото общество, които насърчават разбирането и толерантността към различните култури и премахват расизма и предразсъдъците. Украйна ще приложи правилата на ЕС за религиозна толерантност и защита на езиците на малцинствата;

Статутът на санкциите и замразените активи на Русия в Запада остава нерешен.

Русия, според източника на изданието, наричала плана "украински". Единствената публична реакция на най-високо ниво засега е на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, който вчера каза, че няма да коментира и че диктаторът Владимир Путин е бил информиран.

Първият заместник-председател на Комисията по международни въпроси на руската Държавна дума (парламента) Алексей Чепа разкритикува липсата в плана на разпоредба, забраняваща членството на Украйна в НАТО, и отхвърли предложенията за участие на Киев в управлението на АЕЦ "Запорожие". Чепа заяви, че Русия ще внесе значителни промени в клаузата за териториите, като отбеляза, че настоящата версия не удовлетворява Кремъл. Що се отнася до териториалния въпрос, Зеленски обяви, че в плана линията на разполагане на войските в регионите Донецк, Луганск, Запорожие и Херсон към датата на сключване на това споразумение ще е де факто признатата линия на контакт. Путин обаче продължава да иска пълен контрол над Донбас. Украинският лидер отбеляза, че трябва да бъде свикана работна група, която да разгледа този въпрос и да определи необходимите сили за прекратяване на сраженията, както и да определи параметрите на потенциални бъдещи специални икономически зони.

Демонстрираното от Русия нежелание да прави компромиси и нейната непоколебима решимост да постигне първоначалните си военни цели от 2022 г. сочат, че перспективите за сключване на мирно споразумение, което да сложи край на войната, остават слаби към настоящия момент, прави оценка американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че се връща към активното ангажиране по въпроси, свързани с Украйна, Русия и Китай. Той каза, че те трябва да бъдат с най-висок приоритет по време на коледното събитие в Белия дом. На 24 декември вечерта американските медии публикуваха дневния график на президента. Тръмп прекара сутринта си, играейки голф, а вечерта разговаряше по телефона с децата си, обсъждайки пътуването на Дядо Коледа по света. Американският лидер подчерта, че би искал да разговаря с децата си много по-дълго, но държавните дела го принуждават да обърне внимание на по-сериозни въпроси.

Съдбата на Украйна в НАТО: декласифицираха стенограми от среща на Путин с Джордж Буш

Владимир Путин е отправил строго предупреждение към американския президент Джордж У. Буш и държавния му секретар Кондолиза Райс по време на среща през далечната 2008 г., показват вече разсекретени стенограми. Включването на Украйна в НАТО би гарантирало дългосрочна конфронтация с Русия, обявил диктаторът.

Путин бил категоричен: „Присъединяването към НАТО на страна като Украйна ще създаде... поле за конфликти... дългосрочна конфронтация". Той е поставил под въпрос държавността и сплотеността на съседката си: „Украйна е много сложна държава... изкуствена страна, създадена още по времето на Съветския съюз". Относно вътрешното разделение и общественото мнение е казал: „НАТО се възприема от голяма част от украинското население като враждебна организация. Седемдесет процента от населението е против НАТО". Коментирал е и рисковете за сигурността на Русия, ако Киев влезе в Алианса: „Това създава заплаха от разполагане на военни бази и нови военни системи в близост до Русия (...) Трябва да изчакаме, докато мнозинството от населението е „за“ - и тогава да им позволим да се присъединят, а не обратното".

Владимир Путин описа разпадането на Съветския съюз като доброволен процес, който оставил Русия отслабена и уязвима. „Какво наистина се случи?“, попитал той и заявил, че „добрата воля на Съветския съюз промени света“ и че Русия „доброволно се отказа от хиляди квадратни километри територия – нещо безпрецедентно“. Той е посочил Украйна, Казахстан и Кавказ като земи, от които партийните лидери са се отказали.

А по време на среща с президента Джордж У. Буш през юни 2001 г. Владимир Путин повдигнал идеята, че Русия в крайна сметка може да се присъедини към НАТО. Записки от разговора сочат, че диктаторът е казал следното: Русия „се чувства изоставена“ от разширяването на НАТО. Той е отбелязал, че Съветският съюз е кандидатствал за членство в Алианса през 1954 г., и е изтъкнал, че причините за отхвърлянето вече не са валидни. Затова дал предложение, че „може би Русия би могла да бъде съюзник“, добавяйки, че Москва е „европейска и мултиетническа, подобно на Съединените щати“. Думи, които звучат по съвсем друг начин днес.

Днес Руската федерация разчита на съюзници като Китай, Северна Корея и Иран в противопоставяне на Алианса. В този контекст украинският президент Володимир Зеленски заяви, че китайски сателити са извършвали заснемане на украинска територия, след което Русия е атакувала енергийни съоръжения.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Леко увеличение в интензивността на сухопътните военни действия в Украйна на дневна база отчита украинският генщаб. На 24 декември са станали 151 бойни сблъсъка, което е с 25 повече спрямо 23 декември. Руснаците през последното денонощие са хвърлили 193 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 33 повече на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4015 изстреляни снаряда, като това е с около 320 по-малко за денонощие. Руската армия е използвала 6393 FPV дрона, което е с около 1200 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

В Покровското направление са отбити 36 руски пехотни щурма, твърди украинската армия. В спомагателното от юг Олександриевско направление са станали 13 сблъсъка. При Гуляйполе в Запорожка област е имало 21 руски нападения, в посока Константиновка - 16, в северната част на Харковска област, където основна точка е град Вовчанск - 10. Няма други направления с регистриран двуцифрен брой сражения.

Военните блогъри, свързани с Кремъл, вече признават значителните успехи на Украйна в посока Купянск и критикуват остро руското военно командване за предоставянето на неверни доклади от бойното поле. Както знаете, ръководителят на генщаба ген. Валерий Герасимов още в края на ноември обяви, че Купянск е под руски контрол, което бе разпространено и от диктатора Владимир Путин, но после изведнъж Володимир Зеленски се снима на входа на града, а Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) проведоха същевременно успешни контраатаки и си върнаха населеното място, прочиствайки го постепенно от останалите руски групи.

Руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора" също пише колко абсурдно е да се твърди, че нещо е "загубено", когато дори не си го притежавал. "Новината за ситуацията в Купянск беше широко тълкувана като загуба на града, което не е напълно точно: загубата на територия, която въоръжените сили не контролират напълно, е невъзможна. В момента основният проблем е снабдяването на нашите сили на десния бряг на река Оскол, докато врагът концентрира силите си в посока Купянск и стабилизира ситуацията", признава той.

В допълнение към събитията в Купянск - украинските сили продължават своята офанзива на север от града. Те атакуват както оста Западно-Калиново, така и Голубовка, която се намира в сива зона, но в нея има руско присъствие. Изглежда, че украинските въоръжени сили имат за цел да прочистят целия район на запад от река Оскол.

"Очистването на Купянск продължава. След прекъсването на платото на север от града всички възможни коридори за проникване и снабдяване на вражеските части, разположени в Купянск, бяха блокирани", пише в канала си "Офицер" украинският лейтенант с позивна "Алекс". "В момента всеки ден се елиминират определен брой подразделения, които са се сгушили в ъглите и кътчетата и не могат да направят нищо друго, освен да се предадат или да се самоунищожат. Градът не е под контрола на организирани вражески части и това вече дори не подлежи на обсъждане. Има отделни военни части на руските въоръжени сили, изолирани от всичко, от което всички техни събратя успешно са избягали", допълва той.

Широко разпространената критика от страна на военните блогъри към фалшивите и преувеличени твърдения на Кремъл и руското военно командване в Купянск допълнително разкрива как продължаващите усилия на Русия в когнитивната война, които имат за цел да представят украинската отбрана като на ръба на колапса и големите руски победи на бойното поле като неизбежни, не отразяват реалността на бойното поле, пише ISW. Руските военни блогъри също признават, че неуспехите на Русия в Купянск показват, че страната не разполага с достатъчно човешки ресурси и материални средства, за да превземе в краткосрочен план северната част на крепостния пояс на Украйна в Донбас, като едновременно с това продължава настъпателните операции на други места.

Украинците си връщат позиции и в друг от оспорваните все още градове - Покровск. Те са напреднали в северозападната част на най-горещата точка на боеве в последните месеци, показват геолокализирани кадри от 24 декември.

Геолокализирани кадри, публикувани на 24 декември, показват, че руските сили наскоро са напреднали в южната част на Гуляйполе, и предполагат, че има напредък дори по-далеч в южната и североизточната част на града, отколкото се оценяваше по-рано. Допълнителни кадри, публикувани на 23 декември, показват, че армията на Путин наскоро е напреднала до магистрала T-0401 Покровско-Гуляйполе във Варваровка (северно от Гуляйполе).

Отделно от това се появи видео от неуспешната атака на руските сили с цел достигане на югоизточните покрайнини на Константиновка през Иванопиля. Те са използвали два силно укрепени танка, натоварени с пехота, само че са били спрени, преди да се приближат. Нападението вече беше посложено на остри критики от Z-каналите в Telegram.

Артилерийските части на 28-ма механизирана бригада, подкрепени от няколко безпилотни летателни апарата, предприели координирана атака, но два танка и 15 пехотинци са били "унищожени", хвалят се от ВСУ.

Източната група сили на руската армия "продължава да демонстрира висока ефективност", твърди "Два майора" и посочва, че на границата на областите Запорожие и Днепропетровск е "превзета вражеска отбранителна зона, включително малкото селище Заречно в област Запорожие". Осигурена е част от пътя, свързващ Брацко и Терновато, а предният пост на западния бряг на река Гайчур се разширява, твърди още руският канал.

Според "Офицер" руснаците са навлезли в село Вилча при Вовчанск в Харковска област и се опитват да развият успеха си, а ВСУ се опитват да сдържат настъплението главно чрез дронове. "Всъщност това е окончателният показател, че контролът над Вовчанск е загубен", констатира украинският военен. "Два майора" допълва, че украинците сега са се концентрирали върху удържането на Графско, след като са загубили позициите си във Вилча.

През нощта Русия е атакувала Украйна със 131 безпилотни летателни апарата, съобщиха от ВВС на страната. Според предварителни данни, към 8:30 ч. сутринта, силите за противовъздушна отбрана са свалили или неутрализирали 106 дрона от типа „Шахед“, „Гербер" и други видове в северната, южната и източната част на Украйна. Регистрирани са удари от 22 безпилотни летателни апарата на 15 места, се казва в изявлението.

Един човек е загинал, а двама са ранени при руска атака в региона на Одеса. "Снощи врагът отново нанесе удар по пристанището и индустриалната инфраструктура на Одеска област. Един човек е загинал, а други двама са ранени. Атаката е нанесла щети на административни, производствени сгради и складове. В някои съоръжения са избухнали пожари, които са били потушени от спасителите", се казва в изявление на местните власти.

Володимир Зеленски отправи коледни поздрави към украинците на 24 декември, подчертавайки националното единство: "Милиони от нас ще погледнат към небето тази вечер, за да видят първата звезда... над Киев, Закарпатието, Одеса или Купянск. Независимо къде се намираме, украинците днес са заедно и празнуват Коледа като едно голямо семейство".

