Русия обяви извънредно положение заради ударения от Украйна Белгородски язовир (ВИДЕО)

28 октомври 2025, 01:47 часа 211 прочитания 0 коментара
Русия обяви извънредно положение при язовира Белгород. Припомняме, че украински удари повредиха долния изпускател и двете шлюзови врати, което доведе до спадане на водните нива с метри. Сега руските власти сега се опитват да блокират изтичането, за да предотвратят по-нататъшно наводнение надолу по течението и изчерпване на язовира.

Ударът

По-рано днес бе обявено, че положението с Белгородския язовир, който беше ударен от украинската армия най-вероятно с HIMARS (неофициално с 3 боеприпаса) на 25 октомври, е критично. Нови видеокадри показват разбития от бомбардировката шлюз, като вече има страхове, че ако Украйна пак удари успешно, цялата язовирна стена ще се скъса. След първия успешен удар, губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков съобщи, че имало още един опит за атака с дронове. А в момента нивото на река Нежегол, която е приток на река Северски Донец, се покачва и вече залива диги при Шебекино.

