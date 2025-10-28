Русия обяви извънредно положение заради ударения от Украйна Белгородски язовир (ВИДЕО)

Русия обяви извънредно положение при язовира Белгород. Припомняме, че украински удари повредиха долния изпускател и двете шлюзови врати, което доведе до спадане на водните нива с метри. Сега руските власти сега се опитват да блокират изтичането, за да предотвратят по-нататъшно наводнение надолу по течението и изчерпване на язовира.
Russia has declared a state of emergency at the Belgorod reservoir after strikes damaged the bottom outlet and both sluice gates, causing water levels to drop by a meter. Authorities are now trying to block the outflow to prevent further flooding downstream and reservoir… pic.twitter.com/8wpKbWtool— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 27, 2025
Ударът
По-рано днес бе обявено, че положението с Белгородския язовир, който беше ударен от украинската армия най-вероятно с HIMARS (неофициално с 3 боеприпаса) на 25 октомври, е критично. Нови видеокадри показват разбития от бомбардировката шлюз, като вече има страхове, че ако Украйна пак удари успешно, цялата язовирна стена ще се скъса. След първия успешен удар, губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков съобщи, че имало още един опит за атака с дронове. А в момента нивото на река Нежегол, която е приток на река Северски Донец, се покачва и вече залива диги при Шебекино.
Water from the damaged Belgorod reservoir continues to rise. New footage shows the sluice gate barely holding together. Specialists warn another precise strike could trigger full collapse. Overnight, the Nezhegol River overflowed, flooding the embankment in Shebekino. The flow is… pic.twitter.com/sVxcHjPGc0— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 27, 2025