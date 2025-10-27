Войната в Украйна:

27 октомври 2025, 13:48 часа 610 прочитания 0 коментара
На косъм от пълен колапс: Белгородският язовир се държи едвам-едвам

Положението с Белгородския язовир, който беше ударен от украинската армия най-вероятно с HIMARS (неофициално с 3 боеприпаса) на 25 октомври, е критично. Нови видеокадри показват разбития от бомбардировката шлюз, като вече има страхове, че ако Украйна пак удари успешно, цялата язовирна стена ще се скъса. След първия успешен удар, губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков съобщи, че имало още един опит за атака с дронове. А в момента нивото на река Нежегол, която е приток на река Северски Донец, се покачва и вече залива диги при Шебекино.

Още: Белгородският язовир е пробит, руската армия при Вовчанск е застрашена. Москва е опакована с ПВО, но гори (ВИДЕО и КАРТА)

Опасността от удар не е само HIMARS - видеокадри показват как украинците уцелват с умна авиобомба обект, в който са разквартирувани руски войници. Става въпрос отново за Белгородска област - за граничното селище Грайворон, където Руският доброволчески корпус и Легион "Свободна Русия" проведоха боеве през първата половина на 2023 година - Още: Командирът на Руския доброволчески корпус обобщи какво е свършено в Белгородска област (ВИДЕО)

На този фон, украинският външен министър Андрий Сибиха каза на пресконференция с естонския си колега, че Украйна се нуждае от още минимум 10 ПВО ракетни системи Patriot ("Пейтриът") за защита на украинското небе от руските балистични ракети. Сибиха призова западните партньори да помогнат и да ги купят през програмата PURL, предназначена за закупуване на американско оръжие за Украйна.

Още: Украйна удари Белгородския язовир и ключова подстанция, подаваща ток към Москва

ЗАГЛАВНА СНИМКА: Архив

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
война Украйна Белгород HIMARS Белгородски язовир
