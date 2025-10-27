На косъм от пълен колапс: Белгородският язовир се държи едвам-едвам

Положението с Белгородския язовир, който беше ударен от украинската армия най-вероятно с HIMARS (неофициално с 3 боеприпаса) на 25 октомври, е критично. Нови видеокадри показват разбития от бомбардировката шлюз, като вече има страхове, че ако Украйна пак удари успешно, цялата язовирна стена ще се скъса. След първия успешен удар, губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков съобщи, че имало още един опит за атака с дронове. А в момента нивото на река Нежегол, която е приток на река Северски Донец, се покачва и вече залива диги при Шебекино.

Water from the damaged Belgorod reservoir continues to rise. New footage shows the sluice gate barely holding together. Specialists warn another precise strike could trigger full collapse. Overnight, the Nezhegol River overflowed, flooding the embankment in Shebekino. The flow is… pic.twitter.com/sVxcHjPGc0 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 27, 2025

Опасността от удар не е само HIMARS - видеокадри показват как украинците уцелват с умна авиобомба обект, в който са разквартирувани руски войници. Става въпрос отново за Белгородска област - за граничното селище Грайворон, където Руският доброволчески корпус и Легион "Свободна Русия" проведоха боеве през първата половина на 2023 година - Още: Командирът на Руския доброволчески корпус обобщи какво е свършено в Белгородска област (ВИДЕО)

A Ukrainian MiG-29 carried out an airstrike on the Grayvoron checkpoint, targeting a buildup of Russian forces at the border facility. pic.twitter.com/oGK7VzQmlT — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 27, 2025

На този фон, украинският външен министър Андрий Сибиха каза на пресконференция с естонския си колега, че Украйна се нуждае от още минимум 10 ПВО ракетни системи Patriot ("Пейтриът") за защита на украинското небе от руските балистични ракети. Сибиха призова западните партньори да помогнат и да ги купят през програмата PURL, предназначена за закупуване на американско оръжие за Украйна.

Ukraine needs at least 10 Patriot air defense systems immediately, says Foreign Minister Andrii Sybiha. Kyiv is urging partners to help procure them under the PURL initiative, while also working to boost domestic production for long-term deterrence. pic.twitter.com/TxznGiFiqR — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 27, 2025

