Челси влетя в топ 4, фурорът на сезона не сдава второто място (Резултати от Висшата лига)

Челси влетя в топ 4 благодарение на категоричен успех с 3:1 при визитата си на Кристъл Палас в лондонското дерби от 23-тия кръг на Висшата лига. В герой за "сините" се превърна младият бразилецът Естевао, който откри резултата в 34-тата минута. В началото на втората част 18-годишното крило асистира на своя сънародник Жоао Педро, за да може вторият да удвои преднината. В 64-тата минута друг южноамериканец - аржентинецът Енцо Фернандес, се разписа от дузпа.

Челси победи Палас

"Орлите" останаха с човек по-малко в 72-рата минута, защото Адам Уортън си изкара два бързи жълти картона. Въпреки числения пасив Крис Ричардс намали изоставането на домакините 120 секунди преди да изтече редовното време. Челси се изкачи на четвърто място с 37 пункта, докато Палас заема 15-та позиция с 28.

Междувременно фурорът на сезона Астън Вила победи Нюкасъл с 2:0 като гост. Бирмингамци събраха 46 точки на третото място в таблицата, докато „свраките“ заемат осмата позиция с 33. Двубоят започна с пропуск на Сандро Тонали от домакините, а Емилиано Буендия даде аванс за отбора от Бирмингам с удар от средна дистанция след подаване на Морган Роджърс в 19-ата минута.

Малко преди почивката Люис Майли също беше близо до гола, но вратарят Емилиано Мартинес спаси. Гостите изчакаха своя момент и в 88-ата минута Оли Уоткинс с глава отблизо оформи крайния резултат.

Резултати от 23-тия кръг на Висшата лига:

Брентфорд - Нотингам Форест 0:2

Кристъл Палас - Челси 1:3

Нюкасъл - Астън Вила 0:2

от събота:

Уест Хям - Съндърланд 3:1

Бърнли - Тотнъм 2:2

Фулъм - Брайтън 2:1

Манчестър Сити - Уулвърхямптън 2:0

Борнемут - Ливърпул 3:2

