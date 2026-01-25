Остава ли Левски без таран? Веласкес разкри състоянието на Мустафа Сангаре

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес говори след победата в контролата срещу Тренчин. Специалистът похвали възпитаниците си за правилните решения и демонстрираните ясни идеи. Той за пореден път акцентира колко е горд да работи с тези футболисти. Испанецът разкри защо единственият към момента типичен централен нападател в състава Мустафа Сангаре не взе участие в последната контрола на "сините" на турска земя.

Веласкес е много доволен

“Още една тренировка за нас, видях доста интересни неща. Показахме ясни идеи, когато притежавахме топката и когато се защитавахме. Различен противник от Заглебие. Доста по-отворено играха и излизаха в предни позиции. Много ми харесаха ситуациите, когато преодолявахме първата линия на съперника и когато излизахме високо горе. Харесаха ми решенията, които взимахме”, започна Веласкес след успеха на Левски.

„Истината е, че не започнахме много добре мача. В една изолирана ситуация на контраатака допуснахме гол, но отборът отговори добре. Изключително много положения създадохме пред тяхната врата. Трябваше да сме по-убедителни в завършващата фаза на база многото положения, които създадохме. Тези три седмици вдигнахме доста нивото.”, смята той

“Контролираме натоварванията и така е в случая с Мустафа Сангаре. Вчера успя да завърши тренировката, но чувства в последните десет дни лек проблем. Най-добре беше да му дадем почивка, за да излекува тази болка. Той натрупа достатъчно игрови минути през останалите контроли и решихме да не рискуваме", обясни испанецът.

„Момчетата се разбират много добре помежду си във всички етапи на играта. За нас е важно да им дадем шанс и да ги подготвим за тези ротации на определени позиции. Всичко се дължи на отношението на момчетата. Горд съм, че съм техен треньор. Армстронг Око-Флекс е от този тип играчи, който добре се адаптира към нашите изисквания. Доста раздвижен и динамичен играч е. Чувства се добре на различни позиции. Кондиционно стои добре, защото идва от тренировъчен процес.”, завърши Веласкес.

