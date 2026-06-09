Войната в Украйна:

Русия оставя защитата на критично важни заводи на тях самите: Bloomberg

09 юни 2026, 14:51 часа 471 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Русия оставя защитата на критично важни заводи на тях самите: Bloomberg

Руското правителство прехвърля защитата на големи предприятия върху техните собственици, които ще трябва да поемат разходите за противодействие на украинските дронове. Отговорността за защитата на критично важни фабрики и инфраструктура ще се поеме от частни компании, съобщи Bloomberg. Според постигнатото споразумение, Министерството на отбраната ще позволи на предприятията да закупуват системи за противовъздушна отбрана с голям калибър и те ще се обслужват от резервисти, цитира агенцията запознати източници.

Списъкът с оборудване за противодействие на украинските атаки ще включва оръжейни установки, зенитно-артилерийски системи, радарно оборудване и системи за електронна война, информира по-рано и РБК.

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Големите производители на суровини и стоки, разположени в обсега на украинските дронове, вече са предприели мерки за защита на своите съоръжения. Някои от тях са постигнали споразумение с руското военно министерство за разполагане на зенитно-ракетни системи "Панцир" в близост до фабрики, според представители на няколко индустриални компании. Досега противовъздушната отбрана не е била услуга, която компаниите биха могли просто да закупят, подоблно на комунални услуги като електричество или вода.

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Русия ПВО Панцир С1 война Украйна противовъздушна отбрана
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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