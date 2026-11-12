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Русия пак стреля с балистични ракети по Киев, спря тока на места в Ровно (ВИДЕО)

12 ноември 2026, 6:38 часа 557 прочитания 0 коментара
Снимка: ДСНС України/Facebook
Русия пак стреля с балистични ракети по Киев, спря тока на места в Ровно (ВИДЕО)

След като вчера, 11 ноември, Украйна нанесе унищожителен удар по второто най-голямо руско пристанище за износ на петрол и петролни продукти Уст-Луга, тази нощ дойде изглежда ред на Русия да е по-активна във въздушната война между двете държави. В редица украински мониторингови и информационни канали има информация за пореден руски обстрел по Киев, като информацията е за използвани балистични ракети - ОЩЕ: Украйна атакува: От Естония се вижда огромният пожар в руското пристанище Уст-Луга (ВИДЕО)

Отделно, украинските ВВС съобщават в официалния си канал в Телеграм за обстрел с руски ракети-дронове по цели в Полтавска област. Пак там има 19 отделни съобщения за изстреляни балистични ракети от руска страна, като информацията за почти всички е, че цел е бил Киев, както и Киевска област – Бровари и Бела Церква. В Бровари има редица складови бази. От Облонски район на украинската столица има видеокадри, които подсказват, че руснаците са стреляли по пореден комплекс на украинската търговска верига "Епицентър":

Засега кметът на украинската столица Виталий Кличко и военновременният ръководител на Киевска област Тимур Ткаченко не са публикували официална информация за последствията от обстрела в каналите си в Телеграм.

За сметка на това, военновременният ръководител на Ровно Олександър Ковал съобщава, че руски удари са оставили без ток градчето Костопил. Прекъсвания на тока има още в Ровно и Сарни - ОЩЕ: Украйна попиля Русия с ракети и дронове: Гърмят и горят военни заводи и петролна рафинерия. В Киев няма ток, парно и вода след руски удар (ВИДЕО)

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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