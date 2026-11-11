Иран е атакувал навигационни системи за корабоплаването в Ормузкия проток

Иран е нанесъл удари по навигационни системи за корабоплаването на оманския остров Дидамар в Ормузкия проток, потвърдиха пред Ройтерс три източника, запознати със случая. Атаките показват способността на Техеран да поразява инфраструктура, използвана за възстановяване на превоза на петрол от Персийския залив. Тримата източници не предоставиха оценка на нанесените щети, а Ройтерс не успя да установи по независим път дали при атаките, за които Техеран пое отговорност вчера, са били унищожени навигационни системи.

Износителите на петрол от Персийския залив все по-често прибягват до алтернативни логистични решения, за да увеличат обемите на петрола, преминаващ през Ормузкия проток. Сред тях е прехвърлянето на петрол от кораб на кораб край бреговете на Оман и Обединените арабски емирства, предава БТА.

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Американските въоръжени сили оказват съдействие на търговските кораби, преминаващи през протока, след като иранските нападения нарушиха корабоплаването от началото на американско-израелската война срещу Иран в края на февруари.

Според други два източника от корабоплавателния сектор и още един източник от областта на морската сигурност ударите по остров Дидамар вероятно ще имат ограничено въздействие върху търговското корабоплаване в Ормузкия проток. Един от тях обясни, че причината е наличието на други навигационни системи на различни места.

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Вчера иранските държавни медии съобщиха, че Корпусът на гвардейците на Ислямската революция е нанесъл удари, при които са били унищожени "вражески навигационни системи" на остров Дидамар. Ройтерс потвърди, че на видеозаписи се вижда дим, издигащ се от острова, но не можа да установи какво точно гори. Сателитно изображение от европейската програма "Коперник" също показва топлинна активност в района.

Атаките са извършени, след като през септември и октомври износът на петрол от Персийския залив се възстанови до над 80% от равнищата преди войната. За това допринесоха преминаването на петролни товари през Ормузкия проток със съдействието на американските въоръжени сили и увеличеният саудитски износ през пристанище Янбу на Червено море.

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Централното командване на въоръжените сили на САЩ и Министерството на информацията на Оман не отговориха веднага на отправените към тях искания за коментар. По-големите петролни танкери, предимно от категорията VLCC (Very Large Crude Carrier – танкери за превоз на много големи количества суров петрол), превозват петрол от пристанищата в Персийския залив до местата за прехвърляне на товари от кораб на кораб в близост до оманското пристанище Сохар и пристанище Фуджейра в Обединените арабски емирства.

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