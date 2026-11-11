Цените на петрола се вдигнаха от най-ниското си двумесечно ниво: Пазарите се колебаят около новия хаос в Ормуз

Цените на петрола се повишиха в сряда, 11 ноември, след като през предходната сесия спаднаха до двумесечни минимуми. Пазарът се колебаеше между надеждите за деескалация на войната между САЩ и Иран и опасенията от продължаващите атаки срещу кораби в Ормузкия проток. Така и европейският сорт "Брент", и американският West Texas Intermediate (WTI) слязоха до най-ниската си цена от 31 август насам, но днес наблюдаваме промяна в посоката.

Цените

Фючърсите на сорта „Брент“ се повишиха със 71 цента, или 0,78%, до 92,20 долара за барел в началото на азиатската търговия. Към 9:10 ч. българско време те се търгуват за 92,27 долара.

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Цената на американския суров петрол WTI се повиши с 49 цента, или 0,57%, до 86,53 долара за барел в началото на азиатската търговия. Към 9:10 ч. българско време цената е малко по-ниска - 86,35 долара.

През октомври в Ормузкия проток са атакувани най-много кораби за месец от началото на войната

Нови данни показаха, че през октомври в Ормузкия проток и околните водни пътища са били атакувани 37 кораба – най-високият месечен брой от началото на войната, обяви Вашингтонският институт за политика в Близкия Изток. Досега през ноември са регистрирани 10 атаки.

Видеоклипове, публикувани в социалните мрежи в неделя и проверени от Reuters, показаха танкерът Navig8 в пламъци край бреговете на Оман – един от трите танкера, ударени в този ден за използване на „неразрешени маршрути“ през пролива, твърди иранската държавна телевизия.

Снимка: Getty Images

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Друг танкер е бил ударен североизточно от град Лима в Оман, съобщи във вторник агенцията за морска търговия на Обединеното кралство (UKMTO). Военноморските сили на Иранската революционна гвардия заявиха в отделно изявление вчера, че два танкера са се възпламенили, след като са се натъкнали на морски мини по „неразрешения маршрут“ в протока.

„Дори и в случай че бъде сключено споразумение, увеличаването на потоците през водния път все пак ще зависи от разминирането, разходите за застраховка и от това дали корабособствениците изобщо биха били склонни да поемат риска“, заявиха анализаторите от LSEG в бележка от 10 ноември. „Междувременно атаките не са намалели", добавиха те, цитирани от CNBC.

През предходната сесия цените на петрола първоначално спаднаха с повече от 3 долара за барел, след като американски официални лица омаловажиха необходимостта от по-нататъшни военни удари срещу Иран, но след това възстановиха част от тези загуби, след като ирански представител на службите за сигурност заяви, че между двете страни не се водят преговори.

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Американските запаси и украинските удари в Русия също влияят

Запасите от суров петрол в САЩ са се увеличили през изминалата седмица, съобщиха пазарни източници, позовавайки се на данни от Американския петролен институт. Запасите от суров петрол са се увеличили с 9 милиона барела през седмицата, приключила на 6 ноември, посочват източниците.

В Русия капацитетът за рафиниране на петрол е бил намален с около 30% от края на октомври насам вследствие на подновените атаки с дронове от страна на Украйна по петролните рафинерии, съобщиха източници от сектора.

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