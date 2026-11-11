Иран: Ще ударим по американски бази в Европа, ако те бъдат използвани за атаки срещу нас (ВИДЕО)

Техеран ще нанесе удари по американски бази, включително такива в Европа, ако те бъдат използвани за атаки срещу Ислямската република. За това предупреди секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи. "Ако американски самолети излетят от военна база на САЩ, дори тя да се намира в европейска държава или в друг отдалечен регион, за да бомбардират Иран, ние ще нанесем удари по тези бази“, заяви той в интервю за ливанския телевизионен канал "Ал Маядин".
Iran’s Supreme National Security Council Secretary, Mohsen Rezaei: I advise all countries hosting American military bases on their territory not to cooperate with any American military attack against Iran. We are saying this now so that they will have no excuse tomorrow. Any location from which American aircraft take off will be considered a threat to us. This is our natural right under international law and the UN Charter.— Clash Report (@clashreport) November 11, 2026
„Искаме да наложим цена на американците, която да направи агресията срещу Иран скъпа и да се превърне в възпиращ фактор. Срещаме се с агресивен и престъпен режим. Да му позволим ли да се измъкне без наказание и да оставим американците да си тръгнат, без да гарантират нашите права? Ако това се случи, какво би възпряло други държави да повярват, че нападение срещу Иран не носи никаква цена“, попита Резаи.
Iran’s Supreme National Security Council Secretary, Mohsen Rezaei: We want to impose a cost on the Americans that makes aggression against Iran expensive and becomes a deterrent. We are facing an aggressive and criminal regime. Should we allow it to escape punishment and let the Americans leave without securing our rights? If that happens, what would prevent other countries from believing that attacking Iran carries no cost?— Clash Report (@clashreport) November 11, 2026
Секретарят на Върховния национален съвет за сигурност на Иран обяви още, че Техеран разработва кораби и подводници с ядрени двигатели. „Работим върху проектирането на кораби с ядрена енергия и подводници с ядрена енергия. Затова се нуждаем от нашия обогатен материал. Може също да искаме да произведем малки модулни реактори на някой етап, и ще се нуждаем от тези материали и за това. Дори най-малката частица обогатен материал няма да напусне Иран“, обяви още той.
Iran’s Supreme National Security Council Secretary, Mohsen Rezaei: We are working on designing nuclear-powered ships and nuclear-powered submarines. We therefore need our enriched material. We may also want to produce small modular reactors, or SMRs, at some stage, and we will need these materials for that as well. Not even the smallest particle of enriched material will leave Iran.— Clash Report (@clashreport) November 11, 2026
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви вчера, че е уверил съюзниците от Г-7, че американските икономически санкции и морската блокада действат "толкова добре", че президентът Доналд Тръмп няма нужда да предприема мащабни бойни операции в Иран.
Поне 1700 ракети: Иран си остава голяма военна сила въпреки всички приказки на Тръмп