Войната в Иран:

Иран: Ще ударим по американски бази в Европа, ако те бъдат използвани за атаки срещу нас (ВИДЕО)

11 ноември 2026, 19:32 часа 822 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Иран: Ще ударим по американски бази в Европа, ако те бъдат използвани за атаки срещу нас (ВИДЕО)

Техеран ще нанесе удари по американски бази, включително такива в Европа, ако те бъдат използвани за атаки срещу Ислямската република. За това предупреди секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи. "Ако американски самолети излетят от военна база на САЩ, дори тя да се намира в европейска държава или в друг отдалечен регион, за да бомбардират Иран, ние ще нанесем удари по тези бази“, заяви той в интервю за ливанския телевизионен канал "Ал Маядин".

„Искаме да наложим цена на американците, която да направи агресията срещу Иран скъпа и да се превърне в възпиращ фактор. Срещаме се с агресивен и престъпен режим. Да му позволим ли да се измъкне без наказание и да оставим американците да си тръгнат, без да гарантират нашите права? Ако това се случи, какво би възпряло други държави да повярват, че нападение срещу Иран не носи никаква цена“, попита Резаи.

Секретарят на Върховния национален съвет за сигурност на Иран обяви още, че Техеран разработва кораби и подводници с ядрени двигатели. „Работим върху проектирането на кораби с ядрена енергия и подводници с ядрена енергия. Затова се нуждаем от нашия обогатен материал. Може също да искаме да произведем малки модулни реактори на някой етап, и ще се нуждаем от тези материали и за това. Дори най-малката частица обогатен материал няма да напусне Иран“, обяви още той.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви вчера, че е уверил съюзниците от Г-7, че американските икономически санкции и морската блокада действат "толкова добре", че президентът Доналд Тръмп няма нужда да предприема мащабни бойни операции в Иран.

Поне 1700 ракети: Иран си остава голяма военна сила въпреки всички приказки на Тръмп

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Техеран САЩ война Иран Мохсен Резаи
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес