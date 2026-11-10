Нов рязък спад: Петролът стигна най-ниската си цена от 31 август насам

След като двата основни сорта петрол - европейския "Брент" и американския WTI - поевтиняха с 9 долара за барел за един ден след изборната загуба на републиканците в изборите за Конгреса в САЩ (3 ноември), наблюдаваме почти постоянен спад. Така от 5 до 10 ноември станахме свидетели на нов рязък спад. Цените отбелязаха понижение във вторник, продължавайки слизането надолу от предходния ден, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че военни действия срещу Иран не са необходими „в този момент“. Това успокои опасенията от продължителни прекъсвания в доставките от Близкия изток.

Още: Тръмп очаква пробив на преговорите в Абу Даби

Цените

Фючърсите на суровия петрол тип „Брент“ спаднаха с 24 цента, или 0,23%, до 92,33 долара за барел в началото на азиатската търговия. Към 9:10 ч. българско време се търгуват още по-евтино - за 91,17 долара.

Фючърсите на американския WTI спаднаха с 35 цента, или 0,40%, до 86,50 долара за барел в началото на търговията. 0,23%, до 92,33 долара за барел в началото на азиатската търговия. Към 9:10 ч. българско време се търгуват още по-евтино - за 85,43 долара.

Още: Цената на петрола смени посоката в началото на седмицата след думи на Тръмп за Иран

И за двата референтни сорта това е най-ниската отчетена стойност не само през последния един месец, а от 31 август насам. През предходната сесия цената на сорта „Брент“ затвори с понижение от 5,85%.

Факторът "Тръмп"

Тръмп заяви в понеделник, че засега планира да отложи нови военни удари срещу Иран след призиви от страни в региона, включително от премиера на Катар по време на разговори в Белия дом. В интервю за Reuters и по-късно по време на пресконференция в Белия дом Тръмп заяви, че засега планира да поддържа морска блокада в Ормузкия проток.

Снимка: Getty Images

Още: Радар за икономика: Най-важните новини на 9 ноември 2026 г.

„Пазарът продължава да отдава приоритет на по-примирителния тон на президента Тръмп спрямо Иран след междинните избори“, заяви Тим Уотърър, главен пазарен анализатор в KCM Trade, цитиран от CNBC. „Въпреки че все още се случват атаки срещу кораби в района на пролива Ормуз, те не са ескалирали до степен, която да наложи нова рискова премия на пазара“, добави той.

Висши американски и персийски длъжностни лица изразиха съмнения относно шансовете за скорошно сключване на мирно споразумение между Вашингтон и Техеран. Председателят на иранския Съвет за национална сигурност Мохсен Резаи заяви, че САЩ трябва „да спрат да разпространяват фалшиви новини за въображаеми преговори“ и че е „време да се подчинят на седемте условия, които Иран многократно е поставял“: На седмия ден ще отворим Ормуз: Иран представи на САЩ план с условия за край на войната.

От страна на предлагането, производството на петрол в страните от ОПЕК се е увеличило през октомври, сочи проучване на Reuters, като ръстът се дължи главно на увеличенията в Саудитска Арабия, Кувейт и Ирак - въпреки продължаващите ограничения върху износа.

От друга страна, руски и украински представители ще се срещнат във вторник за двудневни преговори с посредник САЩ - първите им от февруари насам, след като Тръмп намекна миналата седмица, че е възможно широкообхватно мирно споразумение в продължаващата вече 4 години и половина война на диктатора Владимир Путин, което би могло да включи и въпросите за сигурността на Европа: The Telegraph: Тръмп готви сделки с Путин не само за Украйна, но за Европа и Иран.