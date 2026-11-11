Заради ирански заплахи: Финансовият министър на САЩ укрит във военна база

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент и семейството му са били спешно преместени от частния им дом във Вашингтон и настанени в строго охранявана военна база. Радикалната мярка за сигурност идва след потвърдени данни от американското разузнаване, че заговорите на Техеран за ликвидиране на висши американски длъжностни лица са навлезли в "напреднал етап". Информацията, разкрита от The New York Times, подчертава ескалиращата "тиха война" между Вашингтон и Техеран, която отдавна е преминала отвъд границите на Близкия изток.

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В мерника на Техеран

Скот Бесент е основният архитект на подновената кампания за максимален икономически натиск срещу Иран. Строгите финансови санкции, насочени към блокиране на иранския износ на петрол и изолация на банковата система на страната, нанесоха тежък удар върху иранската икономика. Според източници от службите за сигурност, именно това е превърнало Бесент в една от основните мишени на иранското разузнаване.

Опасенията за безопасността на министъра са се засилили допълнително, след като в медийното пространство бяха публикувани въздушни снимки и детайли за личното му имение в престижния квартал "Джорджтаун", което е позволило прецизна геолокация на имота.

"Финансовият министър няма да бъде уплашен или разколебан от заплахите на иранския режим и продължава изпълнението на строгата сигурност и икономическа политика на САЩ", заяви официален говорител на Министерството на финансите.

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U.S. Treasury Secretary Scott Bessent has moved from his home to a military base following Iranian threats against his life. U.S. intelligence indicates Iranian plots against American officials have reached an advanced stage. Source: NYT https://t.co/PsMNg3lWka — Clash Report (@clashreport) November 11, 2026

Доклади и прихванати данни на американските разузнавателни агенции показват, че Иран е активирал свои оперативни мрежи за наблюдение и подготовка на нападения срещу настоящи и бивши висши служители на американската администрация. Въпреки че експертите оценяват възможностите на Техеран за организиране на мащабни атентати на територията на САЩ като ограничени, конкретните целеви заплахи срещу ключови фигури се третират с максимална степен на сериозност.

Официалните представители на Иран традиционно отхвърлят обвиненията за подготовка на атентати и опити за физическо ликвидиране на чуждестранни политици, определяйки ги като "психологическа война".