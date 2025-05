Русия ползва севернокорейския HIMARS срещу Украйна. Руски военни се самовзривиха (ВИДЕО)

Русия използва във войната с Украйна ново оръжие, което не е нейна разработка. Става въпрос за севернокорейска ракетна система за залпов огън. Вече се появиха видеокадри, потвърждаващи, че армията на руския диктатор Владимир Путин използва срещу Украйна тежки севернокорейски реактивни системи за залпов изстрел M-1991 с обсег на поразяване 43-60 километра.

Системата е дълга 5,2 метра, тежи около 300 - 400 килограма и използва предимно касетъчни боеприпаси. През 2024 година Северна Корея успешно тества управляема 240-мм артилерийска ракета за M1991 с разширен обсег до 80 километра. Системата е сравнявана с американския модел HIMARS.

The first documented evidence has emerged confirming that Russia is using heavy North Korean M-1991 multiple launch rocket systems with a strike range of 43–60 km against Ukrainians. What is known about the rocket system: – Length: 5.2 meters – Weight: approximately 300–400 kg… pic.twitter.com/gImPKfOrN3

На този фон, поредно видео, показващо "майсторството" на някои руски войници в боравенето с взривни вещества. Руски военни опитват да устроят засада, като единият слага шипове на пътя, по който трябва да мине/минат целта/целите. След него друг войник тръгва да слага противотанкови мини - и нещата свършват с номинация за наградите "Дарвин" - Още: Руски примери за недостиг на мозъчни клетки: Фалшив дрон и руски БТР гази руски войници (ВИДЕО)

Russian sappers likely tried to set up an ambush: one scattered tire-puncturing spikes along the road to stop wheeled vehicles, while another was dragging anti-tank mines behind him.

But things didn’t go quite as planned. pic.twitter.com/wiIqXroywO