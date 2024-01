Русия порази Харковска област, има жертви и ранени (СНИМКИ)

По думите му, загинала е 57-годишна жена, а двама мъже - на 57 и 61 години - са били ранени. Губернаторът добави, че службите за спешна помощ продължават да проверяват падналите отломки.

Russia attacked Kupyansk in Kharkiv Region, victims reported



The Governor of Kharkiv Oblast Sinegubov reported that Russians hit an apartment building. A 57-year-old woman died. Two men aged 61 and 57 were also wounded. pic.twitter.com/OcrrKlSz6E