Вицепремиерът на Русия Марат Хуснулин потвърди, че основната греда на арката на Кримския мост и самата арка са „повредени“, след като една от двете арки се срути при мощната серия от нападения с ракети и дронове на украинските сили от 17 до 19 ноември - общо три атаки. Инженерите разглеждат два варианта за ремонт, като част от работата вече е в ход. Графикът за възстановяването ще бъде обявен едва след като инженерните планове станат ясни, заяви Хуснулин.

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Докладът му за щетите бе цитиран от агенция „Интерфакс“, след като в изявление пред журналисти заместник министър-председателят посочи, че „всички необходими възстановителни работи“ вече са в ход.

Russia's Deputy PM Marat Khusnullin confirms that the Crimean Bridge's main arch span beam and the arch itself are "damaged". Engineers are evaluating two options for repairs, with some work already underway. A restoration timeline will only be announced once the engineering plans are ready. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 20, 2026

Атаките и щетите по моста

На 19 ноември се появиха сателитни снимки на Кримския мост след поредицата от украински удари. Украинските въоръжени сили са атакували моста три пъти от 16 ноември насам. На 18 ноември руското министерство на транспорта заяви, че осигурява „непрекъсната логистика“ в посока Крим въпреки преустановяването на автомобилния трафик по Кримския мост поради предишна атака, в резултат на която арката на автомобилната част на моста са се срутили във водата.

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През нощта на 19 ноември Украйна нанесе трети удар по Кримския мост за една седмица. Украинското министерство на отбраната съобщи за атака с ракети „Нептун“ по железопътната част на моста. Движението на влаковете беше преустановено за няколко часа, след което беше възобновено по една от двете линии.

Професори: Възстановяването ще е бавно, ако не и невъзможно

Колин Каприани, професор по конструктивна механика в австралийския университет Monash, е казал пред руското опозиционно издание ASTRA, че възстановяването на Кримския мост може да отнеме много месеци и предвид продължаващите сражения - това да се окаже практически невъзможно.

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Според оценката на Андреас Капос, професор в Университета „Халифа“ в Абу Даби (ОАЕ), замяната на арката на моста ще изисква изработването на масивни стоманени конструкции, транспортирането им и извършването на сложни монтажни работи. Ако носещите стълбове също са повредени, ремонтните работи биха могли да станат значително по-трудни и отнемащи време. По-нататъшни атаки с дронове биха могли да причинят допълнителни забавяния, казва той, цитиран от The New York Times.

Междувременно Кремъл обещава да възстанови моста бързо. Говорителят на Путин Дмитрий Песков дори заяви, че след ремонта мостът ще бъде „още по-добър отпреди".

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Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова също обеща, че Русия ще възстанови символа на своята окупация на полуостров Крим. Тя свърза ударите с текущите преговори за прекратяване на войната, обвини Украйна в тероризъм и подчерта, че Москва ще продължи да преследва военните си цели. „Кримският мост, противно на желанията на нашите врагове, ще бъде възстановен. Той ще стане дори по-добър“, закани се тя.

🍷Russian Foreign Ministry spokesperson Maria Zakharova has responded to the attacks on the Crimean Bridge, promising that Russia will restore it. She linked the strikes to ongoing discussions about ending the war, accused Ukraine of terrorism and insisted Moscow would continue pursuing its military objectives. "The Crimean Bridge, contrary to the wishes of our enemies, will be restored. It will become even better," she said. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 20, 2026

Украйна винаги е считала Кримския (Керченския) мост за военна цел, защото той осигурява цялата логистика на незаконно анексирания полуостров чрез връзка с континенталната част на Русия.

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