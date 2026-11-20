Руският зам.-министър на външните работи Сергей Рябков отхвърли идеята на САЩ за гарантиране на сигурността на Украйна по модел на НАТО. Всякаква форма на "почти членство" на Киев в Алианса е напълно неприемлива за Москва, предадоха руски държавни медии. Изявлението му влиза в противоречие с думите на специалния пратеник на САЩ Джаред Къшнър, който заяви вчера на брифинг в Берлин, че той и колегата му Стив Уиткоф "са убедили руснаците да приемат идеята, че всяка гаранция за сигурността на Украйна ще се основава на чл. 5 от Договора за НАТО".

Чл. 5 от Северноатлантическия договор предвижда нападението срещу една държава членка на Алианса да се смята за нападение срещу всички и задължава членовете на съюза да се намесят.

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"Бих искал да кажа, че намирането даже на формула за привидно членство на Киев в НАТО и търсенето на каквото и да е "креативно" решение в тази сфера е неприемливо за нас", бе категоричен Рябков, цитиран от ТАСС. "Ние обсъждаме гаранции за сигурност преди всичко от гледната точка на сигурността за нашата собствена страна. Що се отнася до Украйна, те трябва да признаят нашето искане да не допускат тази държава да влезе в НАТО. Щом това стане смятам, че въпросът за създаване на гаранции за сигурност така или иначе може да бъде обсъден", заяви още Рябков.

Същевременно говорителят на Кремъл Дмитрий Песков твърди, че Москва работи да покани европейски лидери да дойдат на преговори в руската столица. Уж става въпрос за европейски политици от "трите най-големи държави" в Европа:

The Kremlin has declined to identify which European representatives have been invited to Moscow for talks. Asked who had received invitations and at what level, spokesperson Dmitry Peskov acknowledged that certain contacts were underway but refused to provide further information. "There are certain contacts. Until there is some clarity, we would prefer not to go into details publicly," he said. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 20, 2026

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