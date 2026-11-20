Руският телеграм канал "Досието на шпионина" съобщава, че на 18 ноември Украйна е нанесла комбиниран удар с дронове и ракети срещу щаба на 58-ма общовойскова руска армия в окупирания Бердянск, Запорожка област. Тази армия отговаря за Ореховското и Приднепровското направление - основна цел е да пробие от юг на север през Орехов чак до областия град Запорожие, но вече много време не може да помръдне по-далеч от Степногорски и предградията на Орехов.

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Според информацията, 7 руски военнослужещи са били убити, а други 12 са ранени. Сред убитите е началника на отдела за личен състав на 58-ма армия. Освен това се казва, че убит е още и Сергей Кособоков, идентифициран като син на генерал-лейтенант Михаил Кособоков, командир на 49-та общовойскова руска армия.

‼️Russian affiliated channel Dosye Shpiona reports that a combined missile and drone strike targeted the headquarters of Russia's 58th Army in occupied Berdyansk, Zaporizhzhia region, on November 18. Seven Russian servicemen were killed and another 12 wounded. It also reports the death of the 58th Army's personnel department chief and says Sergei Kosobokov, identified as the son of Lieutenant General Mikhail Kosobokov, commander of the 49th Army, was among those killed. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 20, 2026

Междувременно, командирът на Силите за безпилотни системи на украинската армия майор Роберт Бровди с позивна "Мадяр" публикува списък с успешните украински въздушни удари през последните 50 дни. Поразени са 40 руски обекта - рафинерии, заводи, линейно-диспечерски петролни станции и т.н. Почти всеки от тези удари беше отразен и от Actualno.com, особено по руските рафинерии. ПЪЛНИЯТ СПИСЪК - ВИЖТЕ ТУК!

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