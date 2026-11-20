Около шест седмици след последния си мач с националния отбор на Аржентина Лионел Меси прекъсна връзките си с Аржентинската футболна асоциация. Това се е случило след конфликт между 39-годишния футболист и двама от членовете на централата - президента Клаудио Тапия и изпълнителния секретар Пабло Товигино, съобщава журналистът Николас Виназки, който твърди, че няколко проблема са довели до недоволството на суперзвездата към двамата.

Лионел Меси прекрати отношенията си с президента на Аржентинската футболна федерация

Информацията сочи, че Меси вече не желае федерацията да използва името и образа му в различните си търговски дейности. Тя все още се възползва от наскоро оттеглилия се герой, за да генерира приходи. Тапия и Товигино отдавна са обект на разследвания поради подозрения в данъчна измама и пране на пари. През март срещу Тапия дори бяха повдигнати обвинения. Съобщава се за превод на над 1,2 милиона долара към компании, които отдават под наем луксозни яхти в ексклузивни дестинации като Монако и Ибиса. По тази причина Виназки пише: "Най-голямата звезда на аржентинския футбол е поискал от адвокатите си да изготвят официално писмо с искане, в което настоява АФА да спре да използва образа му за генериране на печалби, които не са в полза на аржентинския футбол."

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Меси също така е имал проблеми с един от основните си международни спонсори - американската марка бира "Микелоб". Аржентинска компания е използвала образ на бившия капитан в кампания, свързана с националния отбор. Впоследствие компанията разкри, че е получила разрешение от президента на Аржентинската футболна федерация да използва образа на Меси. По този и предния казус може да се стигне до правни действия. Освен това местната телевизия "А24" посочва още един сериозен проблем. Според информацията Меси и неговият екип са били недоволни от прощалния му мач срещу Бенин през октомври. Те посочиха проблеми със звука и осветлението, както и с шоуто с дронове след мача. Шоуто показваше изображение на Меси, който рита топката с по-слабия си десен крак.

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