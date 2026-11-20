Ясен е жребият за елиминационната фаза на Лигата на нациите! Световният шампион Испания ще срещне тима на Франция в най-интересния сблъсък от 1/4-финалите на надпреварата. Двукратният шампион и настоящ носител на трофея Португалия пък ще се изправи срещу Нидерландия в този етап. Двата отбора играха в първия финал на турнира през 2019 година, като тогава "мореплавателите" спечелиха с 1:0 с гол на Гонсало Гедеш. Победителят от тази двойка пък ще играе на 1/2-финалите с победителя от двойката между Испания и Франция.

Ясни са 1/4-финалите в Лигата на нациите

В другия поток към финала един срещу друг ще се изправят Норвегия срещу Англия и Белгия срещу Германия. До момента нито един от тези четири отбора не е достигал до финала на турнира, като Англия има едно трето място през 2019 година, а Белгия и Германия са стигали до четвъртата позиция, съответно през 2021 и 2025 година. Първите срещи от 1/4-финалите са насрочени за 25 и 27 март 2027 година, а реваншите ще се играят между 26 и 28 март.

ОЩЕ: Докато България копае дъното: Футболно "джудже" пише история в Европа

Ясни са сблъсъците за промоция в Лига "А", "В" и "С"

По същото време ще се проведат и плейофите за влизане и оставане в Лига "А" и в Лига "В". За място в следващото издание на най-силната дивизия "А" ще се борят Босна и Херцеговина срещу Дания, Унгария срещу Сърбия, Република Ирландия срещу Хърватия и Словения срещу Уелс. Плейофните двойки за преминаване между Лига "В" и Лига "С" са Кипър срещу Република Северна Македония, Естония срещу Румъния, Фарьорски острови срещу Грузия и Беларус срещу Израел.

ОЩЕ: Без Роналдо, но с нов герой: 10 от Португалия оцеляха в 5-голов трилър