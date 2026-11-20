Актьорът Оуен Купър, който е носител на множество награди, участва в нов музикален видеоклип към песента на The Beatles "In My Life", съобщи BBC. Видеото към ремиксираното парче, включено в албума "Rubber Soul" на The Beatles от 1965 г., отдава почит на родния им град Ливърпул.

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Роденият в Уорингтън млад актьор се появява в клипа, който представя редица забележителности на Ливърпул, сред които сградата Royal Liver Building, ливърпулската катедрала, комплекса Royal Albert Dock и Strawberry Field. Шестнайсетгодишният Купър е известен с ролята си в драматичния сериал на Netflix "Юношество", за която спечели награда "Еми".

Новият клип

Режисиран от Джесика Суейл и Ирина Алексиу, видеоклипът разказва историята на укулеле, което свързва поколенията в едно семейство чрез споделената любов към музиката. Една от сцените, заснета пред кино Woolton Picture House, е вдъхновена от прочутата обложка на албума "Abbey Road", докато друга препраща към падането на Джордж Харисън в началните кадри на филма "A Hard Day's Night".

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Премиерата на клипа идва след като компанията Apple Corps съобщи, че през 2028 г. в сърцето на Ливърпул ще отвори врати разширена версия на легендарния музей The Beatles Story. Плановете включват и панорамна площадка на тема Yellow Submarine в кулата St Johns Beacon.

Оуен Купър вече отдаде почит на Джон Ленън и The Beatles, когато получи телевизионната награда БАФТА за ролята си в "Юношество" през май 2026 г. Приемайки статуетката, той каза: "Това е направо невероятно. Както е казал Джон Ленън: "Не можеш да постигнеш нищо, ако първо не си го представиш.", предава БТА.