Бившият футболист на Ливърпул Дани Мърфи отправи предупреждение към мърсисайдци относно евентуалното привличане на Алекс Скот от Борнемут. Английският полузащитник е свързван с трансфер на "Анфийлд", но според Мърфи ръководството на клуба не бива да харчи огромни суми през януарския трансферен прозорец. Той е категоричен, че проблемите на отбора се крият най-вече в тактическата организация, а не в качеството на наличните футболисти.

Дани Мърфи постави под въпрос трансфера на Алекс Скот

Алекс Скот отказа предложение за нов договор с Борнемут по-рано през годината, а интерес към него проявяват Ливърпул и Челси. Според информации в Англия цената на английския национал може да достигне внушителните 100 милиона паунда. Мърфи обаче не е убеден, че 23-годишният футболист е подходящото решение за халфовата линия на мърсисайдци.

"Не виждам Алекс Скот като дефанзивен полузащитник. Адам Уортън е по-класически играч на тази позиция, но в момента също не се представя особено добре", заяви Мърфи пред PariuriX.com. "Скот е прекрасен футболист, когото харесвам, но не мисля, че притежава необходимите физически качества, за да играе тази роля в отбор, който иска да атакува постоянно. Трябва да покриваш огромна част от терена. Погледнете играчи като Мойсес Кайседо и Деклан Райс", допълни той.

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Проблемът на Ливърпул не е в играчите, а в тактиката

Според Мърфи Андони Ираола трябва да потърси решение в настоящия си състав, вместо да настоява за скъпоструващи попълнения. Той смята, че халфовата линия се нуждае от повече дисциплина и по-добра организация. "В момента най-важното нещо не са новите футболисти, а тактическите промени. Ливърпул трябва да стане по-труден за побеждаване. Един измежду Ниони, МакАлистър и Гравенберх трябва да бъде по-дисциплиниран", обясни Мърфи.

"Сега изглежда, че полузащитниците имат свободата да правят каквото пожелаят, за да печелят мачовете. За съжаление, така не можеш да изградиш сплотен отбор", добави той. "Видяхме, че тези футболисти могат да бъдат много по-компактни и стабилни при спечелването на титлата. Тактиката е най-големият проблем в момента. Гравенберх показа, че може да се справя отлично в тази роля с повече дисциплина. Защо да не опитат отново?", завърши Мърфи.

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