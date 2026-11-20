Български и международни участници ще обсъдят европейските политики за защита на децата в интернет

На 21 ноември (събота) от 10:30 ч. в хотел „Черно море“, Варна, ще се проведе конференцията „Децата в дигиталния свят – европейски политики за тяхната защита“, организирана от българския евродепутат Кристиан Вигенин като инициатива на Делегацията на българските социалисти в Групата на социалистите и демократите в Европейския парламент, която той ръководи.

Форумът ще събере представители на европейските институции, държавната и местната власт, съдебната система, правоохранителните органи, академичните среди, образованието, здравеопазването и неправителствения сектор, както и ученици и млади хора. В дискусията ще се включат и международни експерти в областта на дигиталните права и защитата на личните данни.

Участниците ще обсъдят рисковете пред децата в интернет, защитата на личните им данни и необходимостта от по-ефективни европейски мерки за тяхната безопасност в дигиталната среда.

Сред основните теми ще бъдат европейската инициатива EU Kids Act, отговорностите на онлайн платформите и възможностите за по-добра защита на непълнолетните потребители.

Конференцията ще се проведе с присъствени и дистанционни участници, като ще бъде осигурен симултанен превод между български и английски език.

Събитието ще бъде излъчено на живо във Facebook страницата на Кристиан Вигенин, където зрителите ще могат да задават въпроси в коментарите.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП:

https://www.socialistsanddemocrats.eu/