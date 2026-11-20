52-ото Народно събрание избра 11 от 21 кандидати за Висшия съдебен съвет (ВСС). Иван Ранчев, Емил Дечев, Калин Баталски, Петьо Славов, Таня Радуловска-Мадамжиева и Цветко Лазаров бяха избрани за членове на съдийската колегия, а за прокурорската колегия: Андрей Янкулов, Веселин Вучков, Екатерина Гетова, Иван Калибацев и Красимир Комсалов.

С избора на парламентарната квота и след прякото гласуване на магистратите и следователите ще бъде заменен стария състав на ВСС, който просрочи мандата си с 5 години.

Снимка: БГНЕС

Шарено гласуване

Гласуването за парламентарна квота на ВСС беше интересно. Макар и ПБ да каза, че ще обсъжда кандидатури само с ПП и ДБ - ГЕРБ и ДПС също подкрепиха някои от избраните кандидати.

Според процедурните правила за избрани се смятат кандидатите, получили мнозинство от 160 гласа, а при наличие на повече кандидати, за които са гласували 160 депутати - за избрани се считат тези, получили най-много гласове. Такъв случай обаче нямаше.

Преди гласуването от ДПС обявиха, че ще подкрепят всички без Янкулов, Дечев и Цвета Рангелова, докато ГЕРБ казаха, че ще гласуват за професионалистите, но не разкриха за кого точно предварително. ОЩЕ: Нова сглобка и разделение в ПБ: Борисов каза какво ще прави ГЕРБ за ВСС (ВИДЕО)

Иван Ранчев, издигнат от "Прогресивна България" - беше избран с мнозинство от 226 депутати, като кандидатурата му беше подкрепена от депутатите на Радев, тези на Борисов, тези на Пеевски, от ДБ и ПП. Единственои "Възраждане" се въздържаха".

За Емил Дечев, издигнат от ДБ, гласуваха 167 депутати, против - 69, без "въздържали се". Той бе подкрепен от ПБ, ДБ и ПП. Против бяха ГЕРБ и ДПС, а "Възраждане" се въздържаха.

За издигнатия от "Прогресивна България" Калин Баталски гласуваха 225 депутати, а 12 се "въздържаха", като го подкрепиха ПБ, ГЕРБ, ДПС, ДБ, ПП. Само "Възраждане" на Костадинов се въздържаха.

Петьо Славов (ПБ) бе избран за член на съдийската колегия на ВСС с 226 гласа "за", без против и с 13 "въздържали се". Подкрепиха го от управляващото мнозинство, партията на Борисов, с изключение на един депутат. За гласуваха още ДПС, ДБ и ПП, само от проруската партия на Костадин Костадинов се въздържаха.

Таня Радуловска-Мадамжиева (ПП и ДБ) беше подкрепена от 189 депутати, като "против" бяха 48 народни представители. "За" бяха ПБ, ДПС, ДБ и ПП, а против ГЕРБ и "Възрждане".

За Цветко Лазаров (ПБ) гласуваха 226, "против" -12 и с 1 "въздържал се". Той беше подкрепен от ПБ, ГЕРБ-СДС, с изключение на 1 депутат, който се въздържа. За гласуваха още ДПС, ДБ и ПП. Само "Възраждане" гласуваха "против".

Андрей Янкулов (ПП и ДБ) бе избран за член на прокурорската колегия с 203 гласа "за", 34 "против" и 1 "въздържал се". Подкрепиха го от ПБ, ДБ и ПП. Гласуването на ГЕРБ беше шарено - вотът на 35 депутати на Борисов беше "за", 1 гласува обаче "против", а друг въздържал се". ДПС и "Възраждане" също бяха с вот "против".

Веселин Вучков (ПП) беше избран за член на прокурорската колегия с 227 гласа "за" и 12 "против", като несъгласни с неговата кандидатура бяха единствено от партията на Костадинов.

Екатерина Гетова (ПБ) получи 227 гласа "за", като я подкрепиха ПБ, ГЕРБ, ДПС, ДБ и ПП, само "Възраждане бяха "против".

Иван Калибацев (ПБ) получи 226 "за" член на прокурорската колегия, против" това гласуваха -12 депутати от "Възраждане". Калибацев бе подкрепен от всички фомации.

Красимир Комсалов (ПБ) бе подкрепен от 226 депутати от ПБ, ГЕРБ, ДПС, ДБ и ПП, против бяха 12 от "Възраждане".

Кой остана под чертата?

Кандидатът на "Прогресивна България" за съдийската колегия Анета Антонова получи недостатъчно гласове, тъй като за нея гласуваха само 75 депутати. Подобно нещо се случи с Васил Пандов, издигнат от "Продължаваме промяната", който получи 84 гласа. Евгений Стайков, издигнат от "Продължаваме промяната" - получи само 96 гласа "за". Кандидатът на властта Михаил Малчев също не събра достатъчно гласове, като за него вота си дадоха едва 88 депутати. Кандидатът Светлозар Георгиев (ПП) събра само 75 гласа "за", с което остана извън ВСС. Силвия Цанова (ПБ) също беше подкрепена само от 75 депутати, което не й даде шанс да стане член на ВСС. Кандидатурата на проруската партия на Костадин Костадинов в лицето на Цвета Рангелова събра най-малко гласове - едва 69 гласа.

Емил Дечев (ПП) получи само 16 гласа като член на прокурорската колегия, но той вече беше избран за член на съдийската.Милена Карагьозова (ПБ) бе подкрепена само от 78 депутати за член на прокурорската колегия. Подобна бе ситуацията и със Стефан Милев (ПБ), за когото гласуваха само 90 депутати.

Дебатът: От обвинения за сглобка до "управляващите си остават управляващи, а опозицията - опозиция"

Дебатът за ВСС породи спор между опозиционните партии, една част от които заговориха за нова сглобка. Сочените за част от сглобката уточниха, че управляващите си остават управляващи, а опозицията - опозиция.

"В навечерието на това гласуване бяха забелязани изключително интересни совалки по ъглите на коридорите на парламента, както и срещи на тъмно, така и срещи в нечии кабинети, където беше постигната договорка кой днес да бъде избран и как точно да бъде избран", каза Хамид Хамид от ДПС от парламентарната трибуна. От ДПС заговориха за нова сглобка между ПБ, ПП и ДБ.

"Разбира се, ДПС атакуват Емил Дечев и Андрей Янкулов, защото Емил Дечев гарантира, че на тези избори те няма да могат да купуват гласове, а Андрей Янкулов разби схемите в правосъдието, чийто политичеси чадър беше именно ДПС", заяви съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

Според него целта е този ВСС да бъде избран без гласовете на ГЕРБ и ДПС. Той обаче обясни, че управляващите остават управляващи, а опозицията опозиция.

Велислав Величков от "Продължаваме промяната" пък обърна внимание, че Хамид Хамид е бил като наблюдател от ФИФА на правната комисия. Той отрече за договорки по ъгли и коридори, а каза, че това се е случвало в зали, където се говори. ОЩЕ: В колко сватби досега участва ДПС?

От своя страна Хамид Хамид каза, че не ДПС атакува Дечев, а неговата бивша съпруга. "Малко по-тихо по тази тема", добави Хамид и призова да се обясни на всички, че ДБ имат еднаква идеология с "Прогресивна България".

Костадин Костадинов от проруската партия "Възраждане" обърна внимание, че от една страна ПП и ДБ казват, че с ГЕРБ и ДПС се прави сглобка в името на цивилизационния избор на България, а другата им "дъвка" за новата сглобка е, че това се прави, за да се защити страната от ГЕРБ и ДПС.

Той обвини управляващите и част от опозицията в кръвосмешение.

Антон Кутев от "Прогресивна България" заяви, че в тази ситуация в никакъв случай не става въпрос за кръвосмешения.

"Аз съм убеден, че днес с действията си "Прогресивна България" и всички, които подкрепят тези промени, ще направят това, което очакват българските граждани", каза Кутев.

Според него всички са длъжни да дадат на българите нов ВСС, нов главен прокурор и различна съдебна система. "Аз съм убеден, че сме в състояние да го направим сега", каза Кутев. ОЩЕ: "Честито на сватбата днес": Ето как ДПС ще гласуват за ВСС

https://www.actualno.com/cite/v-kolko-svatbi-dosega-uchastva-dps-news_2665042.html