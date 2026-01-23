Русия потвърди сериозна стъпка напред в преговорите за мир в Украйна

Русия и САЩ се споразумяха да проведат първите си тристранни преговори с Украйна. Това потвърди и Юрий Ушаков, един от основните съветници на руския диктатор Владимир Путин, предаде руската държавна информационно-пропагандна агенция ТАСС. Ушаков говори в ранните часове на днешния ден, всъщност посред нощ, след като Путин се срещна в Москва след полунощ московско време със Стив Уиткоф, специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп за Близкия изток, и зетя на Тръмп Джаред Къшнър. По-рано, в Давос, украинският президент Володимир Зеленски също каза, че ще има тристранни преговори в ОАЕ.
Руската делегация, която отива на преговори в Абу Даби с украинците и американците, ще бъде водена от началника на ГРУ Игор Костюков. Лично Путин е дал инструкции на делегацията - ще има отделни групи по военните и икономическите въпроси. Отделно, ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев ще се срещне със Стив Уиткоф в ОАЕ.
В Давос украинският президент Володимир Зеленски заяви, че на 23 януари следните представители от Украйна ще пътуват до ОАЕ - новият началник на украинския президентски кабинет Кирил Буданов, секретарят на Съвета за сигурност на Украйна Рустем Умеров, лидерът на парламентарната група на партията на Зеленски "Слуга на народа" Давид Арахамия и първият зам.-ръководител на украинската президентска канцелария Серхий Кислица. Украински военни също пътуват от Киев - очаква се и днес, и на 24 януари да има преговори.
Ушаков нарече срещата на Путин с Уиткоф и Къшнър "полезна във всяко едно отношение". "Но Русия ще продължи последователно да преследва целите си, докато не се постигне споразумение чрез политически и дипломатически средства", каза съветникът на Путин и предупреди изрично - без разрешение на въпроса с териториите в Украйна няма надежда за дългосрочен мир. Явна руска цел е Крим и Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област да бъдат изцяло признати за руски от САЩ и международната общност.
Преди да стане ясно официалното руско съобщение, Financial Times публикува материал, според който ще има опити да бъде договорено "енергийно примире" между Русия и Украйна. Какво ще представлява то - Русия спира постоянния обстрел срещу обекти на украинската енергетика, а Украйна спира въздушните атаки срещу руски петролни рафинерии и депа, подстанции и се спират действията срещу танкерите, превозващи руски петрол.
ЕС не мисли да остави на Путин да му се размине
Междувременно, европейският външен министър Кая Калас обяви в профила си в социалната мрежа "Х" обяви, че ЕС ще отпусне 10 млн. евро за създаване на трибунал, който да съди руски лидери и фигури, отговорни за пълномащабната война в Украйна и руски военни престъпления.
"Руските лидери са отговорни за тази война и трябва да бъдат наказани. Безнаказаността е неприемлива", написа Калас в социалната платформа "X". Условията на функциониране на бъдещия трибунал все още не са ясни.
Today, the EU provided the first €10 million for a new Special Tribunal to prosecute Russian leaders for their role in Moscow’s war against Ukraine.— Kaja Kallas (@kajakallas) January 22, 2026
Russia’s leaders are responsible for this war, and they must be held accountable. There can be no impunity.
A pleasure to… pic.twitter.com/Sm8JpF9vdL
