Русия потвърди сериозна стъпка напред в преговорите за мир в Украйна

Русия и САЩ се споразумяха да проведат първите си тристранни преговори с Украйна. Това потвърди и Юрий Ушаков, един от основните съветници на руския диктатор Владимир Путин, предаде руската държавна информационно-пропагандна агенция ТАСС. Ушаков говори в ранните часове на днешния ден, всъщност посред нощ, след като Путин се срещна в Москва след полунощ московско време със Стив Уиткоф, специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп за Близкия изток, и зетя на Тръмп Джаред Къшнър. По-рано, в Давос, украинският президент Володимир Зеленски също каза, че ще има тристранни преговори в ОАЕ.

Руската делегация, която отива на преговори в Абу Даби с украинците и американците, ще бъде водена от началника на ГРУ Игор Костюков. Лично Путин е дал инструкции на делегацията - ще има отделни групи по военните и икономическите въпроси. Отделно, ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев ще се срещне със Стив Уиткоф в ОАЕ.

В Давос украинският президент Володимир Зеленски заяви, че на 23 януари следните представители от Украйна ще пътуват до ОАЕ - новият началник на украинския президентски кабинет Кирил Буданов, секретарят на Съвета за сигурност на Украйна Рустем Умеров, лидерът на парламентарната група на партията на Зеленски "Слуга на народа" Давид Арахамия и първият зам.-ръководител на украинската президентска канцелария Серхий Кислица. Украински военни също пътуват от Киев - очаква се и днес, и на 24 януари да има преговори.

Ушаков нарече срещата на Путин с Уиткоф и Къшнър "полезна във всяко едно отношение". "Но Русия ще продължи последователно да преследва целите си, докато не се постигне споразумение чрез политически и дипломатически средства", каза съветникът на Путин и предупреди изрично - без разрешение на въпроса с териториите в Украйна няма надежда за дългосрочен мир. Явна руска цел е Крим и Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област да бъдат изцяло признати за руски от САЩ и международната общност.

Преди да стане ясно официалното руско съобщение, Financial Times публикува материал, според който ще има опити да бъде договорено "енергийно примире" между Русия и Украйна. Какво ще представлява то - Русия спира постоянния обстрел срещу обекти на украинската енергетика, а Украйна спира въздушните атаки срещу руски петролни рафинерии и депа, подстанции и се спират действията срещу танкерите, превозващи руски петрол.

ЕС не мисли да остави на Путин да му се размине

Междувременно, европейският външен министър Кая Калас обяви в профила си в социалната мрежа "Х" обяви, че ЕС ще отпусне 10 млн. евро за създаване на трибунал, който да съди руски лидери и фигури, отговорни за пълномащабната война в Украйна и руски военни престъпления.

"Руските лидери са отговорни за тази война и трябва да бъдат наказани. Безнаказаността е неприемлива", написа Калас в социалната платформа "X". Условията на функциониране на бъдещия трибунал все още не са ясни.

Today, the EU provided the first €10 million for a new Special Tribunal to prosecute Russian leaders for their role in Moscow’s war against Ukraine.



Russia’s leaders are responsible for this war, and they must be held accountable. There can be no impunity.



